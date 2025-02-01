Зірка серіалу "Емілі в Парижі" вперше стала матір'ю: подробиці та фото немовляти

Лілі Коллінз стала матір'ю. Разом зі своїм чоловіком Чарлі Макдавеллом вона переповнена любов'ю і вдячністю.

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35-річна британо-американська акторка, письменниця і модель Лілі Коллінз уперше стала мамою. Цією радісною новиною вона поділилася зі своїми підписниками в соцмережах.

Акторка розповіла, що вони разом з її чоловіком Чарлі МакДауеллом обрали сурогатне материнство і опублікувала фото первістка.

"Ласкаво просимо в центр нашого світу, Туве Джейн Макдауелл (Tove Jane McDowell). Словами не висловити нашу нескінченну подяку нашій неймовірній сурогатній матері і всім, хто допомагав нам на цьому шляху. Ми любимо вас до Місяця і назад...", — підписала вона кадр із малюком.

Ресурс TMZ пише, що сурогатна мати народила дитину на початку цього тижня в Північній Каліфорнії.

Хто така Лілі Коллінз

Лілі одружена з актором і режисером Чарлі Макдавелом — сином акторів Малкольма Макдавелла і Мері Стінберген. У нього є сестра, актриса Лілі Макдавелл. Лілі Коллінз, своєю чергою, є дочкою легендарного англійського музиканта Філа Коллінза.

За час своєї акторської кар'єри зустрічалася з Джеймі Бовером, Томасом Кокерелем і Крісом Евансом. Романтичні стосунки з Макдавеллом у неї зав'язалися 2019 року, а одружилася пара 2021-го.

Ще в жовтні Чарлі зізнався ресурсу E! News, що вони з дружиною хочуть стати батьками, приховуючи той факт, що дитина, очевидно, вже на підході.

Нагадаємо, що шанувальники телесеріалу "Емілі в Парижі" під час відвідин столиці Франції знімають відеоролики в барвистих вбраннях і беретах, наслідуючи образ Лілі Коллінз. Але цей тренд дуже дратує місцевих модниць.

Раніше Фокус писав, що перша леді Франції Бріжит Макрон приєдналася до Лілі Коллінз на зйомках "Емілі в Парижі".