Напряжение с первой минуты: топ-3 психологических триллера от Netflix

Психологические триллеры не только заставляют зрителей переживать за главных героев, но и пробуждают желание разобраться, что руководит злодеями и преступниками.

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Психологический триллер – жанр кино, где значительное внимание уделяется исследованию психологии персонажей, а в сюжетах используюся многочисленные повороты событий, которые держат в напряжении на протяжении всего повествования. Если хотите на выходных пощекотать себе нервы и посмотреть годное кино, ресурс Tom's Guide предлагает посмотреть три лучших психологических триллера от стриминговой платформы Netflix, которые захватят с первом минуты и не отпустят до конца.

"Посторонние ("Intrusion")

"Посторонние" – американский психологический триллер 2021 года, снятый Адамом Салки по сценарию Кристофера Спарлинга, с Фридой Пинто и Логаном Маршалл-Грин в главных ролях. Он рассказывает о Мире Парсонс и ее муже Генри, которые переезжают в небольшой городок в Нью-Мексико в их новый дом. Главная героиня счастлива, она недавно исцелилась после тяжелой болезни и готова к новой жизни. Однако в какой-то момент в их дом вламываются неизвестные. Жена пытается справиться с последствиями вторжения и начинает подозревать, что окружающие вовсе не те, кем кажутся. Под подозрение попадает даже ее муж. Серьезность угрозы для Миры не так просто предсказать, что приводит зрителя к шокирующему и тревожному финалу, который он не скоро забудет.

В картине снялись Фрида Пинто, Логан Маршалл-Грин, Роберт Джон Берк, Меган Элизабет Келли, Сара Минник и другие.

"Женщина в окне"

"Женщина в окне" – американский триллер 2020 года режиссера Джо Райта по одноименному роману Даниела Маллори. В центре сюжета – одинокая Анна Фокс, бывшая детский психолог, страдающая от приступов агорафобии. Она давно не выходит из своей квартиры, злоупотребляет спиртным и таблетками и подолгу наблюдает из окна за жизнью соседей. Главная героиня становится свидетелем страшных событий, произошедших в семье Расселов, где пропадает мать семейства. Но кто поверит затворнице со сломленной психикой, которая не может оправиться от собственной загадочной травмы прошлого.

Многочисленные ссылки на Хичкока присутствуют на протяжении всего фильма, включая тот факт, что Фокс смотрит "Окно во двор", размышляя о событиях в своем районе.

Это атмосферный психологический триллер с необычным поворотом в конце.

В фильме снимались Эми Адамс, Фред Хехингер, Гэри Олдмен, Дженнифер Джейсон Ли Джейн, Джулианна Мур, Уайатт Рассел, Брайан Тайри Генри и Джанин Серраллес.

"Пропавшая" ("Alone")

"Пропавшая" – американский художественный фильм-триллер 2020 года от режиссера Джона Хайамса, главную роль в котором исполнила Джулз Уиллкокс. В центре сюжета – недавно овдовевшая Джессика, которая решает уехать к родителям и сменить обстановку после смерти мужа. По дороге ее Впереди на дороге она видит черный автомобиль, который сначала не дает себя обогнать, а затем начинает преследовать ее. В конце концов главная героиня оказывается похищенной и пытается убежать от нее. Триллер отличается очень реалистичными и пугающими сценами преследований, преисполненных напряжением и волнением, а актерская игра добавляет еще больше правдоподобности событиям, заставляя зрителей искренне переживать за героиню.

В образе главного антагониста картины прослеживается четкая отсылка к Тэду Банди, одному из самых известных серийных убийц в мире.

Кроме Уилкокс, в фильме снялись Марк Менчака, Энтони Хилд, Джонатан Розенталь и Лора Дуйн.

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