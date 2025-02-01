Напруга з першої хвилини: топ-3 психологічних трилери від Netflix

Психологічні трилери не тільки змушують глядачів переживати за головних героїв, а й пробуджують бажання розібратися, що керує лиходіями і злочинцями.

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Психологічний трилер – жанр кіно, де значна увага приділяється дослідженню психології персонажів, а в сюжетах використовуються численні повороти подій, що тримають у напрузі впродовж усієї розповіді. Якщо хочете на вихідних полоскотати собі нерви та переглянути якісне кіно, ресурс Tom's Guide пропонує переглянути три найкращі психологічні трилери від стримінгової платформи Netflix, які захоплять з першої хвилини та не відпустять до кінця.

"Сторонні ("Intrusion")

"Сторонні" – американський психологічний трилер 2021 року, знятий Адамом Салкі за сценарієм Крістофера Спарлінга, з Фрідою Пінто і Логаном Маршалл-Грін у головних ролях. Він розповідає про Міру Парсонс та її чоловіка Генрі, які переїжджають до невеличкого містечка в Нью-Мексико в їхній новий будинок. Головна героїня щаслива, вона нещодавно зцілилася після важкої хвороби і готова до нового життя. Однак у якийсь момент до їхнього будинку вдираються невідомі. Дружина намагається впоратися з наслідками вторгнення і починає підозрювати, що оточуючі зовсім не ті, ким здаються. Під підозру потрапляє навіть її чоловік. Серйозність загрози для Міри не так просто передбачити, що приводить глядача до шокуючого і тривожного фіналу, який він не скоро забуде.

У картині знялися Фріда Пінто, Логан Маршалл-Грін, Роберт Джон Берк, Меган Елізабет Келлі, Сара Міннік та інші.

"Жінка у вікні"

"Жінка у вікні" – американський трилер 2020 року режисера Джо Райта за однойменним романом Даніела Маллорі. У центрі сюжету — самотня Анна Фокс, колишня дитяча психологиня, яка страждає від нападів агорафобії. Вона давно не виходить зі своєї квартири, зловживає спиртним і пігулками і подовгу спостерігає з вікна за життям сусідів. Головна героїня стає свідком страшних подій, що сталися в сім'ї Расселів, де пропадає мати сімейства. Але хто повірить самітниці зі зламаною психікою, яка не може оговтатися від власної загадкової травми минулого.

Численні посилання на Гічкока присутні протягом усього фільму, включно з тим фактом, що Фокс дивиться "Вікно на подвір'я", розмірковуючи про події у своєму районі.

Це атмосферний психологічний трилер із незвичайним поворотом наприкінці.

У фільмі знімалися Емі Адамс, Фред Гехінгер, Гері Олдмен, Дженніфер Джейсон Лі Джейн, Джуліанна Мур, Вайатт Рассел, Брайан Тайрі Генрі і Джанін Серраллес.

"Сама" ("Alone")

"Сама" – американський художній фільм-трилер 2020 року від режисера Джона Гаямса, головну роль у якому виконала Джулз Віллкокс. У центрі сюжету – Джессіка, яка нещодавно овдовіла Джессіка, вирішує виїхати до батьків і змінити обстановку після смерті чоловіка. Дорогою її Попереду на дорозі вона бачить чорний автомобіль, який спочатку не дає себе обігнати, а потім починає переслідувати її. Зрештою головна героїня опиняється викраденою і намагається втекти від неї. Трилер вирізняється дуже реалістичними та лякаючими сценами переслідувань, сповненими напруженням і хвилюванням, а акторська гра додає ще більше правдоподібності подіям, змушуючи глядачів щиро переживати за героїню.

В образі головного антагоніста картини простежується чітке відсилання до Теда Банді, одного з найвідоміших серійних убивць у світі.

Крім Вілкокс, у фільмі знялися Марк Менчака, Ентоні Гілд, Джонатан Розенталь і Лора Дуйн.

Раніше Фокус писав про найдорожчі серіали в історії.