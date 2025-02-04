Полное блаженство: Лили Коллинз показала свои материнские будни (фото)

Для рождения дочери Лили Коллинз и ее муж воспользовались услугами суррогатной матери. Им уже досталась порция критики в соцсетях.

Related video

35-летняя англо-американская актриса Лили Коллинз, которая недавно стала мамой, показала фото новорожденной дочери Туве после того, как ее с мужем Чарли Макдауэллом раскритиковали за то, что они воспользовались услугами суррогатной матери, пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Эмили в Париже" перепостила в сторис Instagram фотографию из аккаунта Чарли, на которой она наслаждается прогулкой с ребенком в коляске.

Одетая в темно-бордовую рубашку с длинными рукавами, темные леггинсы и кроссовки, Лили была видна только сзади, когда она катила коляску по солнечной, усаженной деревьями улице. Чарли добавил два эмодзи в виде сердца к своему первоначальному посту, в то время как Лили просто подписала его: "Полное блаженство".

Лили Коллинз на прогулке с дочерью Фото: Скриншот

Если одни активно поздравляли супругов с пополнением в семье, нашлись и те, кто захейтил их за то, что ребенка им родила другая женщина. Чарли не смог пройти мимо этого.

"Что касается недобрых сообщений о суррогатном материнстве и нашем пути к рождению ребенка – это нормально – не быть экспертом в суррогатном материнстве. Это нормально – не знать, зачем кому-то может понадобиться суррогатная мать, чтобы родить ребенка. Это нормально —– не знать мотивов суррогатной матери, независимо от того, что вы предполагаете. И это нормально – тратить меньше времени на излияние ненавистных слов в мир, особенно в отношении прекрасной девочки, которая принесла много любви в жизни людей. На этом все на данный момент, потому что она только что покакала, и мне нужно сменить ей подгузник", – заявил он.

Родители назвали дочь Туве Фото: Instagram @lilyjcollins

Лили и Чарли, сын кинорежиссера звезды "Заводного апельсина" Малкольма Макдауэлла, начали встречаться в 2019 году после того, как их пути пересеклись на съемочной площадке фильма Макдауэлла "Позолоченная ярость", и связали себя узами брака в сентябре 2021 года.

Пара не стала объяснять своего решения воспользоваться услугами суррогатной матери, но поблагодарили женщину после того, как она родила их дочь.

В своих мемуарах 2017 года "Без фильтра: без стыда, без сожалений, только я" Лили, дочь музыканта Фила Коллинза, рассказала о влиянии расстройства пищевого поведения на ее способность к зачатию.

Она описала цикл обжорства, когда ела вредную пищу, а затем вызывала у себя рвоту, что нарушило менструальный цикл и заставило ее бояться, что она "уничтожила свои шансы иметь детей".

Коллинз и Макдауэлл – далеко не единственные звезды, кто прибегал к услугам суррогатного материнства. Этим путем пошли Ким Кардашьян и Канье Уэст, Эмбер Херд, Люси Лью, Ребел Уилсон и другие знаменитости.

Ранее Фокус писал, что первая леди Франции Брижит Макрон присоединилась к Лили Коллинз на съемках "Эмили в Париже"