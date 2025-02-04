Цілковите блаженство: Лілі Коллінз показала свої материнські будні (фото)

Для народження доньки Лілі Коллінз та її чоловік скористалися послугами сурогатної матері. Їм уже дісталася порція критики в соцмережах.

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35-річна англо-американська акторка Лілі Коллінз, яка нещодавно стала мамою, показала фото новонародженої доньки Туве після того, як її з чоловіком Чарлі Макдавеллом розкритикували за те, що вони скористалися послугами сурогатної матері, пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" перепостила в сторіс Instagram фотографію з акаунта Чарлі, на якій вона насолоджується прогулянкою з дитиною в колясці.

Одягнена в темно-бордову сорочку з довгими рукавами, темні легінси і кросівки, Лілі було видно тільки ззаду, коли вона котила візок сонячною, засадженою деревами вулицею. Чарлі додав два емодзі у вигляді серця до свого початкового посту, тоді як Лілі просто підписала його: "Цілковите блаженство".

Лілі Коллінз на прогулянці з донькою Фото: Скриншот

Якщо одні активно вітали подружжя з поповненням у сім'ї, знайшлися й ті, хто захейтив їх за те, що дитину їм народила інша жінка. Чарлі не зміг пройти повз це.

"Що стосується недобрих повідомлень про сурогатне материнство і наш шлях до народження дитини – це нормально — не бути експертом у сурогатному материнстві. Це нормально – не знати, навіщо комусь може знадобитися сурогатна мати, щоб народити дитину. Це нормально — не знати мотивів сурогатної матері, незалежно від того, що ви припускаєте. І це нормально – витрачати менше часу на виливання ненависних слів у світ, особливо щодо прекрасної дівчинки, яка принесла багато любові в життя людей. На цьому все на даний момент, тому що вона щойно покакала, і мені потрібно змінити їй підгузок", – заявив він.

Батьки назвали доньку Туве Фото: Instagram @lilyjcollins

Лілі та Чарлі, син кінорежисера зірки "Механічного апельсина" Малкольма Макдавелла, почали зустрічатися 2019 року після того, як їхні шляхи перетнулися на знімальному майданчику фільму Макдавелла "Позолочена лють", і пов'язали себе узами шлюбу у вересні 2021 року.

Пара не стала пояснювати свого рішення скористатися послугами сурогатної матері, але подякували жінці після того, як вона народила їхню доньку.

У своїх мемуарах 2017 року "Без фільтра: без сорому, без жалю, тільки я" Лілі, дочка музиканта Філа Коллінза, розповіла про вплив розладу харчової поведінки на її здатність до зачаття.

Вона описала цикл обжерливості, коли їла шкідливу їжу, а потім викликала в себе блювоту, що порушило менструальний цикл і змусило її боятися, що вона "знищила свої шанси мати дітей".

Коллінз і Макдавелл – далеко не єдині зірки, хто вдавався до послуг сурогатного материнства. Цим шляхом пішли Кім Кардаш'ян і Каньє Вест, Ембер Герд, Люсі Лью, Ребел Вілсон та інші знаменитості.

Раніше Фокус писав, що перша леді Франції Бріжит Макрон приєдналася до Лілі Коллінз на зйомках "Емілі в Парижі"