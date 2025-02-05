44-летняя супермодель Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз

Пара пока не разглашает пол и имя ребенка.

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Бразильская супермодель Жизель Бюндхен родила третьего ребенка, сообщает TMZ. Отцом малыша, пол и имя которого пока не разглашается, является бойфренд знаменитости Хоаким Валенте. С ним Жизель начала встречаться после развода с игроком НФЛ Томом Брэди. Это первый общий ребенок пары.

По информации тамблоида, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, не предоставив больше никаких подробностей.

У Жизель уже есть 15-летний сын Бенджамин и 12-летняя дочь Вивиан рот бывшего мужа. Она также была мачехой сына Тома, Джона, от его отношений с Бриджет Мойнэхэн. Она регулярно называла себя "бонусным" родителем теперь уже 17-летнего парня и продолжала публиковать посты о нем в Instagram с момента расставания с Брэди в 2022 году.

У Жизель есть старшие сын и дочь

После того, как бывшие завершили свой развод, у Бюндхен начался роман с Валенте. Он был ее инструктором по джиу-джитсу с 2021 года, однако Бюндхен уверяет, что не изменяла мужу с ним.По слухам, их отношения завязались в июне 2023 года.

Брэди в свою очередь после развода успел повстречаться с моделями Ириной Шейк и Брукс Нэйдер.

О беременности Жизель стало известно в октябре прошлого года, когда она появилась с округлившимся животом. Она не стала публично комментировать грядущее пополение. А вот Том ыл искренне удивлен, поскольку никогда не думал, что она родит ребенка от Валенте.

Ранее Фокус писал, что беременная Жизель Бюндхен снялась в рекламе драгоценностей.