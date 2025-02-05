44-річна супермодель Жизель Бюндхен стала мамою втретє
Пара поки не розголошує стать та ім'я дитини.
Бразильська супермодель Жизель Бюндхен народила третю дитину, повідомляє TMZ. Батьком малюка, стать та ім'я якого поки що не розголошується, є бойфренд знаменитості Хоакім Валенте. З ним Жизель почала зустрічатися після розлучення з гравцем НФЛ Томом Бреді. Це перша спільна дитина пари.
За інформацією тамблоїда, мама і новонароджений почуваються добре, не надавши більше жодних подробиць.
У Жизель вже є 15-річний син Бенджамін і 12-річна дочка Вівіан рот колишнього чоловіка. Вона також була мачухою сина Тома, Джона, від його стосунків із Бріджет Мойнехен. Вона регулярно називала себе "бонусною" мамою тепер уже 17-річного хлопця і продовжувала публікувати пости про нього в Instagram з моменту розставання з Бреді 2022 року.
Після того, як колишні завершили своє розлучення, у Бюндхен почався роман із Валенте. Він був її інструктором із джиу-джитсу з 2021 року, проте Бюндхен запевняє, що не зраджувала чоловіка з ним. За чутками, їхні стосунки зав'язалися в червні 2023 року.
Бреді зі свого боку після розлучення встиг зустрітися з моделями Іриною Шейк і Брукс Нейдер.
Про вагітність Жизель стало відомо в жовтні минулого року, коли вона з'явилася з кругленьким животом. Вона не стала публічно коментувати прийдешнє зачаття. А ось Том був щиро здивований, оскільки ніколи не думав, що вона народить дитину від Валенте.
Раніше Фокус писав, що вагітна Жизель Бюндхен знялася в рекламі коштовностей.