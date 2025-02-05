44-річна супермодель Жизель Бюндхен стала мамою втретє

Пара поки не розголошує стать та ім'я дитини.

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Бразильська супермодель Жизель Бюндхен народила третю дитину, повідомляє TMZ. Батьком малюка, стать та ім'я якого поки що не розголошується, є бойфренд знаменитості Хоакім Валенте. З ним Жизель почала зустрічатися після розлучення з гравцем НФЛ Томом Бреді. Це перша спільна дитина пари.

За інформацією тамблоїда, мама і новонароджений почуваються добре, не надавши більше жодних подробиць.

У Жизель вже є 15-річний син Бенджамін і 12-річна дочка Вівіан рот колишнього чоловіка. Вона також була мачухою сина Тома, Джона, від його стосунків із Бріджет Мойнехен. Вона регулярно називала себе "бонусною" мамою тепер уже 17-річного хлопця і продовжувала публікувати пости про нього в Instagram з моменту розставання з Бреді 2022 року.

У Жизель є старші син і дочка

Після того, як колишні завершили своє розлучення, у Бюндхен почався роман із Валенте. Він був її інструктором із джиу-джитсу з 2021 року, проте Бюндхен запевняє, що не зраджувала чоловіка з ним. За чутками, їхні стосунки зав'язалися в червні 2023 року.

Бреді зі свого боку після розлучення встиг зустрітися з моделями Іриною Шейк і Брукс Нейдер.

Про вагітність Жизель стало відомо в жовтні минулого року, коли вона з'явилася з кругленьким животом. Вона не стала публічно коментувати прийдешнє зачаття. А ось Том був щиро здивований, оскільки ніколи не думав, що вона народить дитину від Валенте.

Раніше Фокус писав, що вагітна Жизель Бюндхен знялася в рекламі коштовностей.