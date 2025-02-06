Редкое появление: как выглядит старший сын Джуда Лоу (фото)
Рафферти Лоу тоже строит актерскую карьеру. Кроме этого, он снимается в рекламных кампейнах с отцом.
27-летний Рафферти Лоу совершил редкое появление на публике, позируя на красной дорожке вечеринки Vanity Fair EE Rising Star в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.
Юноша, который является сыном 52-летнего актера Джуда Лоу и 59-летней Сэйди Фрост, появился в сером деловом костюме. Рафферти сочетал элегантный блейзер и соответствующие брюки с черной рубашкой с открытым воротником, позируя для фотографий на вечеринке.
Сын Джуда Лоу позировал перед камерами на звездном мероприятии, которое проходило в отеле Four Seasons.
Недавно наследник Джуда Лоу снялся в сериале "Повелители воздуха". Картина показывает события во время Второй мировой войны и сосредотачивается на отряде военно-воздушных сил, которые отважно сражаются с войсками нацистской Германии.
Съемки "Повелителей воздуха" начались в 2021 году в Англии, но несколько раз откладывались из-за пандемии COVID-19.
Что известно о детях Джуда Лоу
Джуд Лоу, известный британский актер, является многодетным отцом. У него есть семеро наследников от разных отношений.
Дети от Сэйди Фрост:
- Рафферти Лоу;
- Айрис Лоу;
- Руди Индиан Отис Лоу.
Другие дети:
- София Лоу: дочь от отношений с моделью Самантой Берк.
- Ада Лоу: дочь от отношений с певицей Кэтрин Хардинг.
В 2019 году Джуд Лоу женился на психологе Филиппе Коан. У пары родилось двое детей: первый в сентябре 2020 года, а второй — в феврале 2023 года. Имена и пол этих детей не разглашаются.
Напомним, Джуд Лоу с сыном снялся для кампейна модного бренда.
Также Фокус писал о появлении на публике дочери Джуда Лоу.