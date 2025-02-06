Редкое появление: как выглядит старший сын Джуда Лоу (фото)

Рафферти Лоу тоже строит актерскую карьеру. Кроме этого, он снимается в рекламных кампейнах с отцом.

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27-летний Рафферти Лоу совершил редкое появление на публике, позируя на красной дорожке вечеринки Vanity Fair EE Rising Star в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Юноша, который является сыном 52-летнего актера Джуда Лоу и 59-летней Сэйди Фрост, появился в сером деловом костюме. Рафферти сочетал элегантный блейзер и соответствующие брюки с черной рубашкой с открытым воротником, позируя для фотографий на вечеринке.

Сын Джуда Лоу позировал перед камерами на звездном мероприятии, которое проходило в отеле Four Seasons.

Рафферти Лоу Фото: Getty Images

Недавно наследник Джуда Лоу снялся в сериале "Повелители воздуха". Картина показывает события во время Второй мировой войны и сосредотачивается на отряде военно-воздушных сил, которые отважно сражаются с войсками нацистской Германии.

Съемки "Повелителей воздуха" начались в 2021 году в Англии, но несколько раз откладывались из-за пандемии COVID-19.

Что известно о детях Джуда Лоу

Джуд Лоу, известный британский актер, является многодетным отцом. У него есть семеро наследников от разных отношений.

Дети от Сэйди Фрост:

Рафферти Лоу;

Айрис Лоу;

Руди Индиан Отис Лоу.

Джуд Лоу с сыном Рафферти Фото: Brioni

Другие дети:

София Лоу : дочь от отношений с моделью Самантой Берк.

: дочь от отношений с моделью Самантой Берк. Ада Лоу: дочь от отношений с певицей Кэтрин Хардинг.

В 2019 году Джуд Лоу женился на психологе Филиппе Коан. У пары родилось двое детей: первый в сентябре 2020 года, а второй — в феврале 2023 года. Имена и пол этих детей не разглашаются.

Напомним, Джуд Лоу с сыном снялся для кампейна модного бренда.

Также Фокус писал о появлении на публике дочери Джуда Лоу.