Рідкісна поява: як виглядає старший син Джуда Лоу (фото)
Рафферті Лоу теж будує акторську карʼєру. Окрім цього, він знімається в рекламних кампейнах з батьком.
27-річний Рафферті Лоу здійснив рідкісну появу на публіці, позуючи на червоній доріжці вечірки Vanity Fair EE Rising Star у Лондоні. Про це пише Daily Mail.
Юнак, який є сином 52-річного актора Джуда Лоу і 59-річної Сейді Фрост, зʼявився в сірому діловому костюмі. Рафферті поєднав елегантний блейзер і відповідні штани з чорною сорочкою з відкритим коміром, позуючи для фотографій на вечірці.
Син Джуда Лоу позував перед камерами на зірковому заході, який проходив у готелі Four Seasons.
Нещодавно спадкоємець Джуда Лоу знявся в серіалі "Володарі повітря". Картина показує події під час Другої світової війни та зосереджується на загоні військово-повітряних сил, які відважно борються з військами нацистської Німеччини.
Зйомки "Володарів повітря" почалися у 2021 році в Англії, але кілька разів відкладалися через пандемію COVID-19.
Що відомо про дітей Джуда Лоу
Джуд Лоу, відомий британський актор, є багатодітним батьком. У нього є семеро спадкоємців від різних стосунків.
Діти від Сейді Фрост:
- Рафферті Лоу;
- Айріс Лоу;
- Руді Індіан Отіс Лоу.
Інші діти:
- Софія Лоу: дочка від стосунків з моделлю Самантою Берк.
- Ада Лоу: дочка від стосунків зs співачкою Кетрін Гардінг.
У 2019 році Джуд Лоу одружився з психологинею Філіппою Коан. У пари народилося двоє дітей: перший у вересні 2020 року, а другий — у лютому 2023 року. Імена та стать цих дітей не розголошуються.
Нагадаємо, Джуд Лоу із сином знявся для кампейну модного бренду.
Також Фокус писав про появу на публіці доньки Джуда Лоу.