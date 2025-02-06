Рідкісна поява: як виглядає старший син Джуда Лоу (фото)

Рафферті Лоу теж будує акторську карʼєру. Окрім цього, він знімається в рекламних кампейнах з батьком.

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27-річний Рафферті Лоу здійснив рідкісну появу на публіці, позуючи на червоній доріжці вечірки Vanity Fair EE Rising Star у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Юнак, який є сином 52-річного актора Джуда Лоу і 59-річної Сейді Фрост, зʼявився в сірому діловому костюмі. Рафферті поєднав елегантний блейзер і відповідні штани з чорною сорочкою з відкритим коміром, позуючи для фотографій на вечірці.

Син Джуда Лоу позував перед камерами на зірковому заході, який проходив у готелі Four Seasons.

Рафферті Лоу Фото: Getty Images

Нещодавно спадкоємець Джуда Лоу знявся в серіалі "Володарі повітря". Картина показує події під час Другої світової війни та зосереджується на загоні військово-повітряних сил, які відважно борються з військами нацистської Німеччини.

Зйомки "Володарів повітря" почалися у 2021 році в Англії, але кілька разів відкладалися через пандемію COVID-19.

Що відомо про дітей Джуда Лоу

Джуд Лоу, відомий британський актор, є багатодітним батьком. У нього є семеро спадкоємців від різних стосунків.

Діти від Сейді Фрост:

Рафферті Лоу;

Айріс Лоу;

Руді Індіан Отіс Лоу.

Джуд Лоу із сином Рафферті Фото: Brioni

Інші діти:

Софія Лоу : дочка від стосунків з моделлю Самантою Берк.

: дочка від стосунків з моделлю Самантою Берк. Ада Лоу: дочка від стосунків зs співачкою Кетрін Гардінг.

У 2019 році Джуд Лоу одружився з психологинею Філіппою Коан. У пари народилося двоє дітей: перший у вересні 2020 року, а другий — у лютому 2023 року. Імена та стать цих дітей не розголошуються.

Нагадаємо, Джуд Лоу із сином знявся для кампейну модного бренду.

Також Фокус писав про появу на публіці доньки Джуда Лоу.