Реакция Кевина Костнера на шутку Райана Рейнольдса о скандале стала вирусной (видео)

Муж актрисы Блейк Лайвли сострил, когда ему намекнули на скандал с Джастином Бальдони, но шутка понравилась не всем на 50-летии канала SNL.

Related video

Актер Райан Рейнольдс появился на церемонии празднования юбилея канала SNL вместе с Блейк Лайвли и пошутил над продолжающимся скандалом связанным с фильмом "Все закончится на нас" и режиссером Джастином Бальдони. Но ветеран Голливуда Кевин Костнер был явно не впечатлен его чувством юмора. Об этом пишет Daily Mail.

Реакция Кевина Костнера на Райана Рейнольдса стала вирусной

Реакция соцсетей на шутку Райана Рейнольдса

Социальные сети бурно отреагировали на шутку Райана Рейнольдса о скандале с Джастином Бальдони и фильмом "Все закончится на нас", в котором главную роль исполнила его жена Блейк Лайвли. После премьеры Блейк обвинила Бальдони в сексуальных домогательствах, а тот в ответ опубликовал всю их переписку, которая оказалась довольно дружелюбной и без всяких непристойных намеков.

Райан Рейнольдс сидел в зале рядом со своей женой Блейк Лайвли, когда Тина Фей и Эми Полер в шутку спросили: "Как дела?", на что актер невозмутимо ответил: "Отлично — а что ты слышала?" — намекнув на продолжающуюся юридическую драму с Бальдони и Лайвли.

Сидевший сразу за Рейнольдсом и Лайвли обладатель премии "Оскар" Кевин Костнер, казалось, поморщился от небрежного отношения к серьезным обвинениям, включающим заявления о сексуальных домогательствах и клеветнические кампании.

Кевин Костнер был не впечатлен шуткой Райана Рейнольдса Фото: Скриншот

Поклонники тут же поделились в социальных сетях отрывком из SNL, прокомментировав выражение лица Костнера.

Один из пользователей написал: "Остальные из нас — Кевин Костнер. Блейку и Райану нужно кое-что объяснить. То, что они сделали с Джастином Бальдони, совсем не смешно. #SNL50".

Еще один пользователь заметил: "Я видел Кевина Костнера. Он не выглядел слишком впечатленным, когда Райан Рейнольдс произнес свою паршивую шутку".

Комментарии под видео Фото: Скриншот

Напомним, судебная драма продолжается: Лайвли обвиняет Бальдони в сексуальных домогательствах в судебном процессе, а Бальдони подал иск на 400 миллионов долларов, обвиняя Лайвли, Рейнольдса и публициста Лесли Слоун в клевете и вымогательстве.