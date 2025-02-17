Реакція Кевіна Костнера на жарт Раяна Рейнольдса про скандал стала вірусною (відео)

Чоловік акторки Блейк Лайвлі пожартував, коли йому натякнули на скандал із Джастіном Бальдоні, але жарт сподобався не всім на 50-річчі каналу SNL.

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Актор Раян Рейнольдс з'явився на церемонії святкування ювілею каналу SNL разом із Блейк Лайвлі та пожартував над скандалом, пов'язаним із фільмом "Все закінчиться на нас" і режисером Джастіном Бальдоні. Але ветеран Голлівуду Кевін Костнер був явно не вражений його почуттям гумору. Про це пише Daily Mail.

Реакція Кевіна Костнера на Раяна Рейнольдса стала вірусною

Реакція соцмереж на жарт Раяна Рейнольдса

Соціальні мережі бурхливо відреагували на жарт Раяна Рейнольдса щодо скандалу з Джастіном Бальдоні та фільмом "Все закінчиться на нас", у якому головну роль виконала його дружина Блейк Лайвлі. Після прем'єри Блейк звинуватила Бальдоні в сексуальних домаганнях, а той у відповідь опублікував усе їхнє листування, яке виявилося доволі доброзичливим і без жодних непристойних натяків.

Раян Рейнольдс сидів у залі поруч зі своєю дружиною Блейк Лайвлі, коли Тіна Фей і Емі Полер жартома запитали: "Як справи?", на що актор незворушно відповів: "Відмінно — а що ти чула?" — натякнувши на триваючу юридичну драму з Бальдоні та Лайвлі.

Кевін Костнер, володар премії "Оскар" Кевін Костнер, який сидів одразу за Рейнольдсом і Лайвлі, здавалося, скривився від недбалого ставлення до серйозних звинувачень, зокрема до заяв про сексуальні домагання та наклепницьких кампаній.

Кевін Костнер був не вражений жартом Раяна Рейнольдса Фото: Скриншот

Шанувальники тут же поділилися в соціальних мережах уривком з SNL, прокоментувавши вираз обличчя Костнера.

Один із користувачів написав: "Решта з нас — Кевін Костнер. Блейку і Раяну потрібно дещо пояснити. Те, що вони зробили з Джастіном Бальдоні, зовсім не смішно. #SNL50".

Ще один користувач зауважив: "Я бачив Кевіна Костнера. Він не виглядав надто враженим, коли Раян Рейнольдс виголосив свій паршивий жарт".

Коментарі під відео Фото: Скриншот

Нагадаємо, судова драма триває: Лайвлі звинувачує Бальдоні в сексуальних домаганнях у судовому процесі, а Бальдоні подав позов на 400 мільйонів доларів, звинувачуючи Лайвлі, Рейнольдса і публіцистку Леслі Слоун у наклепі та вимаганні.