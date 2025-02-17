Блейк Лайвлі вперше вийшла у світ після скандалу з Джастіном Бальдоні (фото)

Незважаючи на судові розбірки, Раян і Лайвлі виглядали дуже задоволеними і багато посміхалися.

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37-річна американська акторка і фотомодель Блейк Лайвлі, яка зараз судиться з колегою за фільмом "Все закінчиться на нас" Джастіном Бальдоні, уперше за два місяці після початку скандалу і розглядів з'явилася на публіці. Разом із чоловіком Раяном Рейнольдсом вона відвідала недільний випуск SNL50: The Anniversary Special у Рокфеллер-плазі. Актор, який зіграв Дедпула, висміяв їхній скандал із Бальдоні в скетчі в ефірі, пише Mail Online.

Знаменитість мала стильний вигляд у сріблястій сукні, яка облягала її фігуру. Вона завершила свій ансамбль сріблястими босоніжками з ремінцями. Своє волосся Блейк залишила розпущеним. Її чоловік позував у чорному смокінгу.

Фото: Getty

До Лайвлі та Рейнольдса приєдналися численні зірки першої величини на заході, присвяченому 50-річчю основного продукту NBC, включно з випускниками SNL Едді Мерфі, Крістен Віг, Адамом Сендлером, Крісом Роком, Біллом Мюрреєм, Леслі Джонсом, Девідом Спейдом та Джоном Ловітцом.

Серед інших гостей були Кім Кардаш'ян, Обрі Плаза, яка нещодавно втратила чоловіка, Пол Маккартні, Шер, Том Генкс, Стів Мартін, Стівен Спілберг, Кевін Костнер, Джейсон Момоа, Джулія Луї-Дрейфус і Пол Саймон, а також багато інших.

Востаннє Лайвлі виходила на червону доріжку 11 грудня на церемонії вручення премії Beauty Inc Awards 2024 у Нью-Йорку. Вихід відбувся за кілька тижнів до початку судового розгляду з Бальдоні. Фото пари з'явилося на сторінці в Instagram Чеві Чейза. Вони позували з іншими випускниками шоу Мерфі, Роком, Сендлером і навіть давнім суперником Мюрреєм.

Війна між Блейк і Джастіном не вщухає, а набирає все більших обертів. Після того як актриса звинуватила режисера в сексуальних домаганнях, його команда опублікувала відео, яке спростовує твердження Лайвлі.

Під час розглядів також стало відомо, що зірка значно перевищила бюджет фільму, передбачений на костюми, і витратила значно більше від закладеної суми, вирішивши одягнути головну героїню не так, як було погоджено зі студією, а по-своєму.

Через розбірки її бізнес уже зазнав великих збитків, а ведуча кулінарного шоу Cooking with Nonna Роселла Раго заявила, що Лайвлі підставила людей.

Раніше Фокус писав, що координатор інтимних сцен прокоментувала злите в мережу відео з Бальдоні та Лайвлі