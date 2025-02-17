Блейк Лайвли впервые вышла в свет после скандала с Джастином Бальдони (фото)

Несмотря на судебные разборки, Райан и Лайвли выглядели очень довольными и много улыбались.

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37-летняя американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли, которая сейчас судится с коллегой по фильму "Все закончится на нас" Джастином Бальдони, впервые за два месяца после начала скандала и разбирательств появилась на публике. Вместе с мужем Райаном Рейнольдсом она посетила воскресный выпуск SNL50: The Anniversary Special в Рокфеллер-плазе. Актер, сыгравший Дэдпула, высмеял их скандал с Бальдони в скетче в эфире, пишет Mail Online.

Знаменитость выглядела стильно в серебристом платье, которое облагало ее фигуру. Она завершила свой ансамбль серебристыми босоножками с ремешками. Свои волосы Блейк оставила распущенными. Ее муж позировал в черном смокинге.

Фото: Getty

К Лайвли и Рейнольдсу присоединились многочисленные звезды первой величины на мероприятии, посвященном 50-летию основного продукта NBC, включая выпускников SNL Эдди Мерфи, Кристен Уиг, Адама Сэндлера, Криса Рока, Билла Мюррея, Лесли Джонса, Дэвида Спейда и Джона Ловитца.

Среди других гостей были Ким Кардашьян, Обри Плаза, недавно потерявшая мужа, Пол Маккартни, Шер, Том Хэнкс, Стив Мартин, Стивен Спилберг, Кевин Костнер, Джейсон Момоа, Джулия Луи-Дрейфус и Пол Саймон, а также многие другие.

В последний раз Лайвли выходила на красную дорожку 11 декабря на церемонии вручения премии Beauty Inc Awards 2024 в Нью-Йорке. Выход состоялся за несколько недель до начала судебного разбирательства с Бальдони. Фото пары появилось на странице в Instagram Чеви Чейза. Они позировали с другими выпускниками шоу Мерфи, Роком, Сэндлером и даже давним соперником Мюрреем.

Война между Блейк и Джастином не утихает, а набирает все больше оборотов. После того как актриса обвинила режиссера в сексуальных домогательствах, его команда опубликовала видео, которое опровергает утверждения Лайвли.

В ходе разбирательств также стало известно, что звезда значительно превысила бюджет фильма, предусмотренный на костюмы, и потратила куда больше заложенной суммы, решив одеть главную героиню не так, как было согласованно со студией, а по-своему.

Из-за разборок ее бизнес уже понес большие убытки, а ведущая кулинарного шоу Cooking with Nonna Роселла Раго заявила, что Лайвли подставила людей.

Ранее Фокус писал, что координатор интимных сцен прокомментировала слитое в сеть видео с Бальдони и Лайвли