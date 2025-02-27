100%-ный рейтинг не помог: популярный криминальный сериал не продлили на третий сезон

Режиссер сериала Тони Шумахер задействован в работе над другим проектом, и поэтому пока что неизвестно, когда он вернется и вернется ли вообще к "Ночным вызовам".

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Британская вещательная корпорация ВВС приостановила разработку третьего сезона криминальной многосерийной драмы "Ночные вызовы" (The Responder) с Морганом Фрименом в главной роли, пишет The Sun. И это – несмотря на то, что шоу получило 100%-ное одобрение зрителей, согласно ресурсу Rotten Tomatoes после выхода двух предыдущих сезонов.

Действие сериала происходит в Ливерпуле. В центре сюжета – Крис Карсон, пониженный в звании офицер полиции (Морган Фримен). Он работает в ночные смены, параллельно вынужденный преодолевать личные и профессиональные вызовы, проходить терапию, решать домашние проблемы и посещать мать в доме престарелых.

Его напарником становится офицер-новичок Рэйчел Гаргривз, которая верит в победу добра над злом и справедливость. В какой-то Крис сталкивается с напряжением, пытаясь сбалансировать свое желание творить добро с жестокостью, уходящей корнями детской травмы и опыта работы в полиции. Когда местный наркоман Кейси ворует кокаин у дилера среднего звена Карла Суини, Крис пытается помочь Кейси, пересекаясь с Карлом. Раздвоенная лояльность Криса и давление работы создают напряжение в его семье и психическом состоянии, и все это при преследовании коррумпированного офицера, причастного к его понижению в должности.

В проекте, кроме Фримена, снимались Эделайо Эдедайо, Джош Финнан, Эмили Ферн, Уоррен Браун, Фэй МакКивер, МайАнна Бернинг, Марк Вомак, Филипп Шон МакГиннесс. Также в нем играл покойная легенда "Властелина колец" Бернард Хилл, который скончался в прошлом году в возрасте 79 лет. Он играл отца Криса, Тома.

По словам инсайдеров, сериал режиссера Тони Шумахера по сценарию бывшего офицера полиции Мерсисайда, пока что не получил продолжения, хотя зрители рассчитывали на третий сезон.

"BBC действительно вкладывается в сериал, но из-за расписания шоу пришлось отложить. Тони сейчас работает над другим проектом, но есть надежда, что в будущем будет снят третий сезон", – рассказали они.

Зрители не скрывают своего восторга от сериала.

"Напряженное и хорошо поставленное британское полицейское шоу с всегда блестящим Мартином Фрименом в главной роли. Это напоминает "Отступники" и "Смертельное оружие". В нем есть такая атмосфера. Рекомендую", "Я был полностью поглощен и заражен шоу и его невероятными выступлениями", "Абсолютно люблю это шоу!!!", "Это шоу так хорошо сыграно, что можно почувствовать боль каждого персонажа. Кажется, они все хотят делать добро, но их втягивает в зло. Действительно трудно смотреть, потому что ничего хорошего никогда не происходит", – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что звезду сериала "Половое воспитание" приговорили к 15,5 года тюрьмы.