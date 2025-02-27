100%-вий рейтинг не допоміг: популярний кримінальний серіал не продовжили на третій сезон

Режисер серіалу Тоні Шумахер задіяний у роботі над іншим проектом, і тому поки що невідомо, коли він повернеться і чи повернеться взагалі до "Нічних викликів".

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Британська мовна корпорація ВВС призупинила розробку третього сезону кримінальної багатосерійної драми "Нічні виклики" (The Responder) з Морганом Фріменом у головній ролі, пише The Sun. І це — незважаючи на те, що шоу отримало 100%-ве схвалення глядачів, згідно з ресурсом Rotten Tomatoes після виходу двох попередніх сезонів.

Дія серіалу відбувається в Ліверпулі. У центрі сюжету – Кріс Карсон, понижений у званні офіцер поліції (Морган Фрімен). Він працює в нічні зміни, паралельно змушений долати особисті та професійні виклики, проходити терапію, розв'язувати домашні проблеми та відвідувати матір у будинку для літніх людей.

Його напарницею стає офіцерка-початківець Рейчел Гаргрівз, яка вірить у перемогу добра над злом і справедливість. Якоїсь миті Кріс стикається з напругою, намагаючись збалансувати своє бажання творити добро з жорстокістю, яка сягає корінням дитячої травми та досвіду роботи в поліції. Коли місцевий наркоман Кейсі краде кокаїн у дилера середньої ланки Карла Суїні, Кріс намагається допомогти Кейсі, перетинаючись із Карлом. Роздвоєна лояльність Кріса і тиск роботи створюють напругу в його сім'ї та психічному стані, і все це під час переслідування корумпованого офіцера, причетного до його пониження на посаді.

У проєкті, крім Фрімена, знімалися Еделайо Едедайо, Джош Фіннан, Емілі Ферн, Воррен Браун, Фей Макківер, МайАнна Бернінг, Марк Вомак, Філіп Шон МакГіннесс. Також у ньому грала покійна легенда "Володаря перснів" Бернард Гілл, який помер минулого року у віці 79 років. Він грав батька Кріса, Тома.

За словами інсайдерів, серіал режисера Тоні Шумахера за сценарієм колишнього офіцера поліції Мерсісайда, поки що не отримав продовження, хоча глядачі розраховували на третій сезон.

"BBC дійсно вкладається в серіал, але через розклад шоу довелося відкласти. Тоні зараз працює над іншим проектом, але є надія, що в майбутньому буде знято третій сезон", – розповіли вони.

Глядачі не приховують свого захоплення від серіалу.

"Напружене і добре поставлене британське поліцейське шоу з завжди блискучим Мартіном Фріменом у головній ролі. Це нагадує "Відступники" і "Смертельну зброю". У ньому є така атмосфера. Рекомендую", "Я був повністю захоплений і заражений шоу і його неймовірними виступами", "Абсолютно люблю це шоу!!!", "Це шоу так добре зіграно, що можна відчути біль кожного персонажа. Здається, вони всі хочуть робити добро, але їх втягує в зло. Дійсно важко дивитися, бо нічого хорошого ніколи не відбувається", — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що зірку серіалу "Статеве виховання" засудили до 15,5 року в'язниці.