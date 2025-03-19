Половину потерял за два месяца: известный режиссер обманул Netflix на $11 миллионов, — СМИ

По данным журналистов, Карл Эрик Ринш вложил деньги в криптовалюту и предметы роскоши, в том числе автомобили класса люкс. На суде он не сделал заявления о признании вины.

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Режиссер Карл Эрик Ринш, наиболее известный своим фильмом "47 ронинов", арестован по обвинению в том, что он выманил у Netflix $11 миллионов за научно-фантастическое шоу, которое так и не вышло в эфир, сообщает Courthouse News Service. Вместо того он потратил деньги по своему усмотрению.

По информации прокуроров, стриминговая платформа заплатила около $44 миллионов за покупку у Ринша незаконченного шоу под названием "Белая лошадь", но в конечном итоге добавила еще $11 миллионов после того, как он сказал, что ему нужны дополнительные деньги для завершения шоу.

В свою очередь Ринш перевел деньги на личный брокерский счет, где он сделал ряд неудачных инвестиций, потеряв около половины из $11 миллионов долларов за два месяца. Затем режиссер вывел оставшиеся деньги на рынок криптовалют, что оказалось выгодным ходом, и Ринш в конечном итоге перенаправил заработок на личный банковский счет.

Оттуда Карл потратил около $10 миллионов на личные расходы и предметы роскоши в тратах, которые, по данным следствия, включали около $1,8 миллиона на счета по кредитным картам, $1 миллион – на адвокатов, чтобы подать в суд на Netflix с целью получения дополнительных денег, $3,7 миллиона ушло на мебель и антиквариат, $2,4 миллиона долларов режиссер потратил на пять Rolls-Royce и один Ferrari, а еще $652 000 – на часы и одежду.

47-летний Ринш был арестован в Западном Голливуде и предстал перед федеральным судом в Калифорнии. На заседании в Лос-Анджелесе он был в свитере с высоким воротом и джинсах с кандалами на руках и ногах. Ринш не сделал заявление о признании вины и только отвечал на вопросы судьи. Когда его спросили, читал ли он обвинительное заключение против него, он ответил "не от корки до корки", но сообщил судье, что понял обвинения.

Мировой судья США Педро В. Кастильо постановил освободить его позднее во вторник после того, как он согласился внести залог в размере $100 000, чтобы гарантировать, что он явится в суд в Нью-Йорке, где было подано его обвинительное заключение.

Адвокат Энн Карни, защищающая знаменитость не стала комментировать ситуацию, а в суде сказала, что еще не видела доказательств обвинения против Ринша.

"Обвинения в этом деле носят чисто финансовый характер", – заявила она.

В Netflix никак не прокомментировали инцидент с финансами.

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