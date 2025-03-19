Половину втратив за два місяці: відомий режисер обдурив Netflix на $11 мільйонів, — ЗМІ

За даними журналістів, Карл Ерік Рінш вклав гроші в криптовалюту і предмети розкоші, зокрема автомобілі класу люкс. На суді він не зробив заяви про визнання провини.

Related video

Режисер Карл Ерік Рінш, найвідоміший своїм фільмом "47 ронінів", заарештований за звинуваченням у тому, що він виманив у Netflix $11 мільйонів за науково-фантастичне шоу, яке так і не вийшло в ефір, повідомляє Courthouse News Service. Натомість він витратив гроші на свій розсуд.

За інформацією прокурорів, стримінгова платформа заплатила приблизно $44 мільйони за купівлю у Рінша незакінченого шоу під назвою "Білий кінь", але в кінцевому підсумку додала ще $11 мільйонів після того, як він сказав, що йому потрібні додаткові гроші для завершення шоу.

Зі свого боку Рінш перевів гроші на особистий брокерський рахунок, де він зробив низку невдалих інвестицій, втративши майже половину з $11 мільйонів за два місяці. Потім режисер вивів гроші, що залишилися, на ринок криптовалют, що виявилося вигідним ходом, і Рінш в кінцевому підсумку перенаправив заробіток на особистий банківський рахунок.

Звідти Карл витратив майже $10 мільйонів на особисті витрати і предмети розкоші у витратах, які, за даними слідства, охоплювали приблизно $1,8 мільйона на рахунки по кредитних картах, $1 мільйон — на адвокатів, щоб подати до суду на Netflix з метою отримання додаткових грошей, $3,7 мільйона пішло на меблі та антикваріат, $2,4 мільйона доларів режисер витратив на п'ять Rolls-Royce та один Ferrari, а ще $652 000 — на годинники та одяг.

47-річний Рінш був заарештований у Західному Голлівуді і постав перед федеральним судом у Каліфорнії. На засіданні в Лос-Анджелесі він був у светрі з високим коміром і джинсах з кайданами на руках і ногах. Рінш не зробив заяву про визнання провини і тільки відповідав на запитання судді. Коли його запитали, чи читав він обвинувальний висновок проти нього, він відповів "не від кірки до кірки", але повідомив судді, що зрозумів звинувачення.

Мировий суддя США Педро В. Кастільо постановив звільнити його пізніше у вівторок після того, як він погодився внести заставу в розмірі $100 000, щоб гарантувати, що він з'явиться до суду в Нью-Йорку, де було подано його обвинувальний висновок.

Адвокат Енн Карні, яка захищає знаменитість, не стала коментувати ситуацію, а в суді сказала, що ще не бачила доказів обвинувачення проти Рінша.

"Звинувачення в цій справі мають суто фінансовий характер", — заявила вона.

У Netflix ніяк не прокоментували інцидент із фінансами.

Раніше Фокус писав, чому новий серіал Netflix так налякав батьків підлітків.