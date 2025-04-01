The Beatles: режиссер Сэм Мендес представил актеров, которые сыграют культовую четверку (фото)

Давно анонсированному фильму о ливерпульской четверке The Beatles быть. Вернее даже, четырем полнометражным частям байопика, каждая из которых расскажет об отдельном участнике коллектива: Поле Маккартни, Джоне Ленноне, Джордже Харрисоне и Ринго Старре. Окончательный каст уже утвержден, и названы исполнители главных ролей.

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Об этом пишет The Holliwood Reporter.

Режиссер Сэм Мендес вышел на сцену CinemaCon в Лас-Вегасе, чтобы представить актерский состав. В лентах снимутся Пол Мескал в роли Пола Маккартни, Харрис Дикинсон в роли Джона Леннона, Джозеф Куинн в роли Джорджа Харрисона и Барри Кеоган – в роли Ринго Старра. Все четыре актера прочитали текст песни группы "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", а затем синхронно поклонились в стиле Beatles.

"Мы не просто снимаем один фильм о Beatles — мы снимаем четыре. Возможно, это шанс понять их немного глубже", – сказал Мендес.

По словам режиссера, руководитель Sony Film Том Ротман назвал проекты "первым запойным театральным опытом".

Харрис Дикинсон (Джон Леннон), Пол Мескал (Пол Маккартни), Барри Кеоган (Ринго Старр) и Джозеф Куинн (Джордж Харрисон)

О том, что планируются съемки байопика, Ротман говорил еще в прошлом году.

"Смелость идеи должна соответствовать смелой стратегии релиза. Раньше не было такого предприятия, и вы не можете думать о нем в традиционных терминах релиза", – отметил он.

Премьера всех четырех частей запланирована на апрель 2028 года.

The Beatles – самая продаваемая музыкальная группа всех времен, согласно RIAA, и Sony надеется привлечь эту преданную фан-базу с помощью уникальной стратегии выпуска.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. В списке "500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone" первое место занимает альбом "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band". Группа завоевала десять наград "Грэмми". Все четыре музыканта, в знак признания заслуг перед страной, награждены орденами Британской империи (MBE). По состоянию на 2001 год только в США было продано свыше 163 миллионов экземпляров альбомов и фильмов группы. Общий объем продаж единиц медиаконтента (диски и кассеты), связанного с группой, на этот момент превысил миллиард экземпляров.

Ранее Фокус писал, что The Beatles представили официальный клип на свою последнюю песню, а также рассказывал, почему песни The Beatles сразу захватили планету.