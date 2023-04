60 лет назад стартовала битломания. Почему песни The Beatles сразу захватили планету

С релиза Please Please Me британской группы The Beatles началось безумие под названием "битломания".

26 апреля 1963 года была выпущена стереоверсия первого альбома британской группы The Beatles под названием Please Please Me. Примерно с этого момента началась подростковая истерия, которая к концу 1963 года охватила планету: девочки (и реже мальчики) при виде ливерпульской четверки на сцене начинали визжать и плакать, некоторые падали в обморок. Первые полосы мировых таблоидов, которые до этого никогда не помещали информацию о музыке, впервые разразились статьями о The Beatles — но не как о музыкальном явлении, а как о социальном. Причем с явной неприязнью к новому культу: мир взрослых был обескуражен.

Фокус разбирается в причинах этой массовой любви к битлам, которая продолжается по сей день.

Начнем с того, что в США в конце 1950-х уже начинала повизгивать публика на концертах Элвиса и темнокожего короля фанка (танцевальный ритм-н-блюз) – Джеймса Брауна. Мы уже рассуждали о том, как возник рок-н-ролл. Афроамериканцы, которых угнетали белые, изобрели ритм-н-блюз, а из его скрещения с белым кантри-вестерном возник рок-н-ролл.

Внутри блюза и рок-н-ролла был спрятан большой рывок к свободе — то, о чем мечтали многие поколения афроамериканцев. Петь об этом в открытую было нельзя, и все это вылилось в лирику – о более свободном проявлении любви. А тут как раз и нагрянули 1960-е – с их студенческими бунтами и сексуальной революцией.

Пожалуйста, пожалуйста. Первый хит The Beatles

Обратите внимание, что первый мегахит Джеймса Брауна, который вышел в марте 1956, назывался почти так же первый хит битлов — Please Please Please. Это — страстная мольба о любви.

"Пожалуйста, пожалуйста, не уходи,

Милая, пожалуйста, не уходи, да, о, да, не уходи,

Я так тебя люблю,

Ты знаешь, что ты поступила со мной несправедливо,

Твой кинжал вонзился в меня.

Пожалуйста, пожалуйста, не уходи.

О, о, да, девочка, я так люблю тебя,

Детка, возьми мою руку,

Пожалуйста, пожалуйста, не уходи".

Обратите внимание, какие шаманские выкрутасы Браун выводит на сцене и как ревет зал.

Джеймс Браун – Please Please Please

Вся эта рок-н-ролльная и ритм-энд-блюзовая магия, проникая на чопорные Британские острова, "взрывает" тамошнюю молодежь.

The Beatles к записи своего первого диска существовали уже два года и за это время успели дать множество концертов в различных клубах Ливерпуля и Гамбурга — сочиненного ими для первого альбома материала было за глаза.

Но ударной песней они решили сделать Please Please Me. И не ошиблись – композиция сначала вышла в виде сингла и стала первой песней The Beatles, достигшей высшего места в британских хит-парадах.

О чем она? О том же, о чем у Брауна, только даже откровеннее.

"Пожалуйста, доставь мне удовольствие.

Знаешь, ты никогда даже не старалась, милая.

Давай (Давай) Давай (Давай)

Давай! (Давай!) Давай! (Давай!)

Пожалуйста, пожалуйста, эй, да, как я нравлюсь тебе,

Пожалуйста, доставь мне удовольствие, о да, как это делаю я".

По-моему, достаточно отвязно.

Вот в реплике "давай (давай!) — Come on (come on) – главный ключ популярности, уже в самом первом хите: давай — раскройся, давай – не бойся, отрывайся, танцуй. Хватай свободы – сколько унесешь! Формула: свобода + любовь = cвободная любовь. Это — предтеча сексуальной революции.

The Beatles — Please Please Me

А на вид — вроде бы, приличные мальчики в костюмчиках. Но "взрослых" не обманешь: в куче статей сразу четверку стали клеймить за излишнюю развязность (это они еще волосы не отрастили) и за поведение их фанов. Хотя музыканты при чем?

Однако некоторые критики, с трудом закрыв глаза на истерию вокруг пацанов, не стали, как водится, обзывать их "однодневками", а отметили мелодичность и сыгранность коллектива. Оно и понятно: битлы оттачивали свой стиль и материал по 12 часов в день в портовых кабаках.

Союз четырех стихий "Битлз"

И здесь кроется еще один плюс в сравнении с солистами вроде Элвиса Пресли или Джеймса Брауна: в группе было четыре парня – на любой девичий вкус. И при этом они на сцене выглядели как единое целое.

Я обратил внимание, что все они, как разные стихии. The Beatles — словно союз четырех первоэлементов: Джон Леннон (огонь) – Пол Маккартни (вода) – Джордж Харрисон (воздух) – Ринго Стар (земля). Буйный, уютный, небесный и приземленный. И все это сошлось на сцене в гармонии и выдало пятый элемент, который древние греки называли эфиром (Люк Бессон украл для своего фильма у греков идею) – это некая творческая божественная субстанция, наделяющая всех энергией бессмертия и способная преображать мир. Похоже на современное понятие духа. Была даже книжка о The Beatles, где рассказывалось, что пятым членом группы был Бог.

И вот этот "эфир" безотказно действовал на публику.

Когда великая рок-группа распалась, каждый из участников стал двигаться — в сторону своей стихии (женские половинки каждый подобрал сообразно своей природе), но все дальше от точки пересечения. Поэтому божественно-эфирного в их вещах, написанных отдельно друг от друга, стало меньше.

Играть и петь, не слыша себя

Но в 1963 ребята были в силе. Я не могу сказать, что это было "моей" музыкой, но для тех, кто постарше, как, например, лидер рок-группы "Машина Времени" — The Beatles значили очень много. Андрей Макаревич так высказался о битлах: "Это больше, чем музыка. Я себя считаю человеком, далеким от фанатизма и не подверженным истерии. Но в пору битломании я был абсолютно ненормальным. У меня был алтарь, там стояли, как иконки, пластилиновые божки — "Битлы", и я там молился".

Это при том, что в СССР The Beatles не пустили – боялись битломании.

Первые ее признаки появились весной 1963. А дальше – больше. На стадионах и в концертных залах стоял такой рев, что музыкантам было не слышно себя. От просто большой популярности битломанию отличала атмосфера массовой истерии.

"Людской шум забивал нас напрочь. В конце концов, я стал играть только слабую долю вместо постоянного бита. Все равно я не слышал себя, несмотря ни на какие усилители. В залах мы то и дело стояли слишком далеко друг от друга. Живьем мы исполняли наши вещи гораздо быстрее, чем на пластинках, главным образом потому, что сами себя не слышали. Иногда я вступал не вовремя, потому что сплошь и рядом не представлял, какое место мы играем. Доходило до того, что мы притворялись, будто поем, особенно если першило в горле", — рассказывал ударник Ринго Старр.

Документальная хроника о битломании

Джон Леннон с присущей ему иронией заметил об этом: "Полагаю, мы могли бы отправлять вместо себя четыре восковые фигуры, и толпе бы этого хватало. Концерты The Beatles больше не имеют ничего общего с музыкой. Это просто дикарские обряды".

Поэтому с 1966 года The Beatles перестали выступать, чтобы только записывать альбомы – и уже стали мифическими фигурами при жизни. Битлы позиционировали свои образы – пассионарных подростков – в песнях, потом они стали брендом, а затем все вместе они стали мифологическим воплощением юности: мультфильм "Желтая подводная лодка" (1969) закрепил их в этом статусе.

Трейлер мультфильма "Желтая подводная лодка"

Только любовь

В 1970 The Beatles распались. Итог: 13 альбомов, 211 песен. Большинство альбомов достигало в чатах первого места. Официально в США продано их дисков 163 млн. Во всем мире – более двухсот. Это абсолютный рекорд.

До The Beatles в рок-н-ролле было буквально несколько хитов, после – около сотни.

Если к их исполнительскому мастерству можно придраться, то композиторский гений у них вне критики: были альбомы, практически, состоящие из хитов.

Пропагандируя "свободу" и "любовь" в своем гимне-завещании All You Need Is Love они оставили только "любовь". Но и о свободе не забыли – этот великий трек начинается с мелодии "Марсельезы" – гимна Французской революции.

Beatles — All You Need Is Love

Важно