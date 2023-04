60 років тому стартувала бітломанія. Чому пісні The Beatles одразу захопили планету

Із релізу Please Please Me британського гурту The Beatles почалося божевілля під назвою "бітломанія".

26 квітня 1963 року було випущено стереоверсію першого альбому британської групи The Beatles під назвою Please Please Me. Приблизно з цього моменту почалася підліткова істерія, яка до кінця 1963 року охопила планету: дівчатка (і рідше хлопчики), побачивши ліверпульську четвірку на сцені, починали верещати й плакати, деякі непритомніли. Перші шпальти світових таблоїдів, які до цього ніколи не розміщували інформацію про музику, вперше вибухнули статтями про The Beatles — але не як про музичне явище, а як про соціальне. До того ж із явною ворожістю до нового культу: світ дорослих був збентежений.

Фокус розбирається в причинах цієї масової любові до бітлів, яка триває донині.

Почнемо з того, що в США наприкінці 1950-х уже починала верещати публіка на концертах Елвіса й темношкірого короля фанку (танцювальний ритм-н-блюз) — Джеймса Брауна. Ми вже розмірковували про те, як виник рок-н-рол. Афроамериканці, яких пригнічували білі, винайшли ритм-н-блюз, а з його схрещення з білим кантрі-вестерном виник рок-н-рол.

Усередині блюзу та рок-н-ролу був захований великий ривок до свободи — те, про що мріяли багато поколінь афроамериканців. Співати про це відкрито було не можна, і все це вилилося в лірику — про вільніший прояв любові. А тут якраз і нагрянули 1960-ті — з їхніми студентськими бунтами та сексуальною революцією.

Будь ласка, будь ласка. Перший хіт The Beatles

Зверніть увагу, що перший мегахіт Джеймса Брауна, який вийшов у березні 1956, називався майже так само, як і перший хіт бітлів — Please Please Please. Це — пристрасна благання про кохання.

"Будь ласка, будь ласка, не йди,

Мила, будь ласка, не йди, так, о, так, не йди,

Я так тебе люблю,

Ти знаєш, що ти вчинила зі мною несправедливо,

Твій кинджал встромився в мене.

Будь ласка, будь ласка, не йди.

О, о так, дівчинко, я так люблю тебе,

Мила, візьми мою руку,

Будь ласка, будь ласка, не йди".

Зверніть увагу, які шаманські викрутаси Браун виводить на сцені та як реве зал.

Джеймс Браун — Please Please Please

Уся ця рок-н-рольна та ритм-енд-блюзова магія, проникаючи на манірні Британські острови, "підриває" тамтешню молодь.

The Beatles до запису свого першого диска існували вже два роки та за цей час встигли дати безліч концертів у різних клубах Ліверпуля та Гамбурга — написаного ними для першого альбому матеріалу було з головою.

Але ударною піснею вони вирішили зробити Please Please Me. І не помилилися — композиція спочатку вийшла у вигляді синглу та стала першою піснею The Beatles, яка досягла найвищого місця в британських хіт-парадах.

Про що вона? Про те ж, про що й у Брауна, тільки відвертіше.

"Будь ласка, принеси мені задоволення.

Знаєш, ти ніколи навіть не намагалася, люба.

Давай (Давай) Давай (Давай)

Давай! (Давай давай! (Давай!)

Будь ласка, будь ласка, гей, як я подобаюсь тобі,

Будь ласка, принеси мені задоволення, о так, як це роблю я".

На мою думку, досить відверто.

Ось у репліці "давай (давай!) — Come on (come on) — головний ключ популярності, вже в самому першому хіті: давай — розкрийся, давай — не бійся, відривайся, танцюй. Хапай свободи — скільки забрешеш! Формула: свобода + кохання = вільне кохання. Це — предтеча сексуальної революції.

The Beatles — Please Please Me

А на вигляд — начебто пристойні хлопчики в костюмах. Але "дорослих" не обдуриш: у купі статей відразу четвірку почали таврувати за зайву розв'язність (це вони ще волосся не відростили) і за поведінку їхніх фанів. Хоча музиканти до чого?

Однак деякі критики, ледве заплющивши очі на істерію навколо пацанів, не стали, як водиться, обзивати їх "одноденками", а відзначили мелодійність і зіграність колективу. Воно й зрозуміло: бітли відточували свій стиль і матеріал по 12 годин на день у портових шинках.

Союз чотирьох стихій "Бітлз"

І тут криється ще один плюс у порівнянні з солістами на кшталт Елвіса Преслі чи Джеймса Брауна: у групі було четверо хлопців — на будь-який дівочий смак. І водночас вони на сцені виглядали єдиним цілим.

Я звернув увагу, що всі вони, як різні стихії. The Beatles — немов союз чотирьох першоелементів: Джон Леннон (вогонь) — Пол Маккартні (вода) — Джордж Гаррісон (повітря) — Рінго Старр (земля). Буйний, затишний, небесний та приземлений. І все це зійшлося на сцені в гармонії та видало п'ятий елемент, який древні греки називали ефіром (Люк Бессон вкрав для свого фільму в греків ідею) — це якась творча божественна субстанція, яка наділяє енергією безсмертя й здатна перетворювати світ. Схоже на поняття духу. Була навіть книжка про The Beatles, де розповідалося, що п'ятим членом гурту був Бог.

І ось цей "ефір" безвідмовно діяв на публіку.

Коли велика рокгрупа розпалася, кожен із учасників почав рухатися в бік своєї стихії (жіночі половинки кожен підібрав за своєю природою), але все далі від точки перетину. Тому божественно-ефірного в їхніх речах, написаних окремо один від одного, поменшало.

Грати й співати, не чуючи себе

Але в 1963 році хлопці були в силі. Я не можу сказати, що це було "моєю" музикою, але для старших, як, наприклад, лідера рокгурту "Машина Часу", The Beatles означали дуже багато. Андрій Макаревич так висловився про бітлів: "Це більше, ніж музика. Я себе вважаю людиною, далекою від фанатизму та не схильною до істерії. Але в пору бітломанії я був абсолютно ненормальним. У мене був вівтар, там стояли, як іконки, пластилінові божки — "Бітли", і я там молився".

Це з тим, що в СРСР The Beatles не пустили — боялися бітломанії.

Перші її ознаки з'явилися навесні 1963 року. А далі — більше. На стадіонах і в концертних залах стояло таке ревіння, що музиканти не чули себе. Від просто великої популярності бітломанію відрізняла атмосфера масової істерії.

"Людський шум забивав нас геть-чисто. Зрештою, я став грати тільки слабку частку замість постійного біта. Все одно я не чув себе, попри будь-які підсилювачі. У залах ми раз у раз стояли занадто далеко один від одного. Вживу ми виконували наші речі набагато швидше, ніж на платівках, головним чином тому, що самі себе не чули... Іноді я вступав не вчасно, бо часто-густо не уявляв, яке місце ми граємо. Доходило до того, що ми вдавали, нібито співаємо, особливо якщо першило в горлі", — розповідав ударник Рінго Старр.

Документальна хроніка про бітломанію

Джон Леннон із властивою йому іронією зауважив про це: "Думаю, ми могли б відправляти замість себе чотири воскові постаті, і натовпу б цього вистачало. Концерти The Beatles більше не мають нічого спільного з музикою. Це просто дикунські обряди".

Тому з 1966 року The Beatles перестали виступати, аби лише записувати альбоми — і вже стали міфічними фігурами за життя. Бітли позиціонували свої образи — пасіонарних підлітків — у піснях, потім вони стали брендом, а потім усі разом вони стали міфологічним втіленням юності: мультфільм "Жовтий підводний човен" (1969) закріпив їх у цьому статусі.

Трейлер мультфільму "Жовтий підводний човен"

Тільки любов

У 1970 році The Beatles розпалися. Підсумок: 13 альбомів, 211 пісень. Більшість альбомів досягали в чатах першого місця. Офіційно в США продано 163 млн їхніх дисків. У всьому світі — понад двісті. Це абсолютний рекорд.

До The Beatles у рок-н-ролі було буквально кілька хітів, після — близько сотні.

Якщо до їхньої виконавської майстерності можна причепитися, то композиторський геній у них поза критикою: були альбоми, що практично складаються з хітів.

Пропагуючи "свободу" та "кохання" у своєму гімні-заповіті All You Need Is Love, вони залишили тільки "любов". Але й про свободу не забули — цей великий трек починається з мелодії "Марсельєзи", гімну Французької революції.

Beatles — All You Need Is Love

