The Beatles: режисер Сем Мендес представив акторів, які зіграють культову четвірку (фото)

Давно анонсованому фільму про ліверпульську четвірку The Beatles бути. Точніше навіть, чотирьом повнометражним частинам байопіка, кожна з яких розповість про окремого учасника колективу: Пола Маккартні, Джона Леннона, Джорджа Гаррісона і Рінго Старра. Остаточний каст уже затверджено, і названо виконавців головних ролей.

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Про це пише The Holliwood Reporter.

Режисер Сем Мендес вийшов на сцену CinemaCon у Лас-Вегасі, щоб представити акторський склад. У стрічках знімуться Пол Мескал у ролі Пола Маккартні, Гарріс Дікінсон у ролі Джона Леннона, Джозеф Квінн у ролі Джорджа Гаррісона і Баррі Кеоган — у ролі Рінго Старра. Усі чотири актори прочитали текст пісні гурту "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", а потім синхронно вклонилися в стилі Beatles.

"Ми не просто знімаємо один фільм про Beatles — ми знімаємо чотири. Можливо, це шанс зрозуміти їх трохи глибше", — сказав Мендес.

За словами режисера, керівник Sony Film Том Ротман назвав проєкти "першим запійним театральним досвідом".

Гарріс Дікінсон (Джон Леннон), Пол Мескал (Пол Маккартні), Баррі Кеоган (Рінго Старр) і Джозеф Квінн (Джордж Гаррісон)

Про те, що плануються зйомки байопіка, Ротман говорив ще минулого року.

"Сміливість ідеї має відповідати сміливій стратегії релізу. Раніше не було такого підприємства, і ви не можете думати про нього в традиційних термінах релізу", — зазначив він.

Прем'єра всіх чотирьох частин запланована на квітень 2028 року.

The Beatles — найбільш продавана музична група всіх часів, згідно з RIAA, і Sony сподівається залучити цю віддану фан-базу за допомогою унікальної стратегії випуску.

Журнал Rolling Stone поставив The Beatles на перше місце в списку найвидатніших виконавців усіх часів. У списку "500 найвидатніших альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone" перше місце посідає альбом "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Гурт завоював десять нагород "Греммі". Усіх чотирьох музикантів, на знак визнання заслуг перед країною, нагороджено орденами Британської імперії (MBE). Станом на 2001 рік тільки в США було продано понад 163 мільйони примірників альбомів і фільмів гурту. Загальний обсяг продажів одиниць медіаконтенту (диски і касети), пов'язаного з групою, на цей момент перевищив мільярд примірників.

Раніше Фокус писав, що The Beatles представили офіційний кліп на свою останню пісню, а також розповідав, чому пісні The Beatles відразу захопили планету.