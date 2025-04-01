Дональд Трамп и певец Кид Рок объявили войну перекупщикам билетов

Президент США Дональд Трамп в присутствии певца Кида Рока подписал указ, направленный на борьбу с "эксплуататорской спекуляцией билетами" и "здравые реформы" в отношении ценообразования на живые концерты и шоу.

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Как сообщает The Guardian, этот документ обещает создать проблемы перекупщикам.

"Любой, кто покупал билеты на концерты в последнее десятилетие, может быть, 20 лет — независимо от ваших политических взглядов — знает, что это головоломка. Это отличный первый шаг", – заявил артист, который явился в Овальный кабинет в белой шляпе, ярко-красном, сверкающем костюме со стразами, украшенном изображениями американского флага, орлов и звезд, и солнцезащитных очках.

Платформы электронной коммерции должны отчитываться перед Налоговой службой, если выручка продавцов от продажи билетов превышает $600. Чрезмерная выручка приведет к формированию налоговой формы, которая может привести к дополнительным налогам для продавца. Изменение правил вытекает из законодательства, принятого в первые месяцы администрации Байдена, которое было поэтапно введено в действие в 2023 году.

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Документ также предписывает Федеральной торговой комиссии работать с генеральным прокурором Пэм Бонди, чтобы гарантировать надлежащее соблюдение законов о конкуренции и обеспечить "прозрачность цен на всех этапах процесса покупки билетов".

"Билетные спекулянты используют ботов и другие нечестные методы, чтобы приобретать большие партии билетов по номинальной стоимости, а затем перепродавать их с огромной наценкой на вторичном рынке, взвинчивая цены для потребителей и лишая фанатов возможности увидеть своих любимых артистов без чрезвычайных расходов", — говорится в указе, со ссылкой на сообщения о том, что некоторые американские потребители заплатили "в 70 раз больше номинальной стоимости билета, чтобы получить его".

Во время подписания бумах Трамп признался, что раньше не очень много знал о подобной практике, и это – "большая проблема".

Проблема с перекупщиками существовала давно, но достигла апофеоза во время турне Тейлор Свифт. После спекуляции на билетах в Сенате прошли слушания по этому вопросу и антимонопольное расследование со стороны администрации Байдена.

Министерство юстиции в конечном итоге подало в суд на Ticketmaster и ее материнскую компанию Live Nation, обвинив гиганта по продвижению концертов и продаже билетов в прямом эфире в управлении "незаконной монополией", которая препятствует конкуренции на рынках и повышает стоимость билетов.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп и Джордж Клуни публично поссорились.