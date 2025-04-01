Дональд Трамп і співак Кід Рок оголосили війну перекупникам квитків

Президент США Дональд Трамп у присутності співака Кіда Рока підписав указ, спрямований на боротьбу з "експлуататорською спекуляцією квитками" і "здорові реформи" щодо ціноутворення на живі концерти і шоу.

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Як повідомляє The Guardian, цей документ обіцяє створити проблеми перекупникам.

"Той, хто купував квитки на концерти в останнє десятиліття, можливо, 20 років — незалежно від ваших політичних поглядів — знає, що це головоломка. Це чудовий перший крок", — заявив артист, який з'явився до Овального кабінету в білому капелюсі, яскраво-червоному, блискучому костюмі зі стразами, прикрашеному зображеннями американського прапора, орлів і зірок, і сонцезахисних окулярах.

Платформи електронної комерції повинні звітувати перед Податковою службою, якщо виручка продавців від продажу квитків перевищує $600. Надмірна виручка призведе до формування податкової форми, яка може призвести до додаткових податків для продавця. Зміна правил випливає із законодавства, ухваленого в перші місяці адміністрації Байдена, яке було поетапно введено в дію у 2023 році.

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Документ також наказує Федеральній торговельній комісії працювати з генеральним прокурором Пем Бонді, щоб гарантувати належне дотримання законів про конкуренцію та забезпечити "прозорість цін на всіх етапах процесу купівлі квитків".

"Квиткові спекулянти використовують ботів та інші нечесні методи, щоб купувати великі партії квитків за номінальною вартістю, а потім перепродавати їх із величезною націнкою на вторинному ринку, накручуючи ціни для споживачів та позбавляючи фанатів можливості побачити своїх улюблених артистів без надзвичайних витрат", — йдеться в указі, з посиланням на повідомлення про те, що деякі американські споживачі заплатили "у 70 разів більше за номінальну вартість квитка, щоб отримати його".

Під час підписання бумах Трамп зізнався, що раніше не дуже багато знав про таку практику, і це — "велика проблема".

Проблема з перекупниками існувала давно, але досягла апофеозу під час турне Тейлор Свіфт. Після спекуляції на квитках у Сенаті відбулися слухання з цього питання та антимонопольне розслідування з боку адміністрації Байдена.

Міністерство юстиції зрештою подало до суду на Ticketmaster та її материнську компанію Live Nation, звинувативши гіганта з просування концертів і продажу квитків у прямому ефірі в управлінні "незаконною монополією", яка перешкоджає конкуренції на ринках і підвищує вартість квитків.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп і Джордж Клуні публічно посварилися.