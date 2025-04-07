Сериальная Олимпиада: какие страны хотят попасть в 4 сезон "Белого лотоса"

Финал третьего сезона культового сериала "Белый лотос" официально вышел в эфир, и телеканал HBO уже продлил популярную драму Майка Уайта на четвертый сезон. И теперь всех интересует, где его будут снимать.

Related video

Об этом пишет NYpost.

Действие каждого сезона "Белого лотоса" разворачивается в разных местах одноименного курорта, а главные герои — богачи, отдыхающие на курорте до тех пор, пока кто-то из них не умирает.

Трейлер третьего сезона сериала "Белый лотос"

В начале третьего сезона исполнительный продюсер Дэвид Бернад сказал о будущих эпизодах, что они еще не дошли до них. Действие первого сезона происходило на Гавайях, второго — на Сицилии, а третий сезон перенес зрителей в Таиланд.

Внимательные зрители предположили, что следующий сезон могут снимать в Колумбии, потому что одна из героинь надела футболку с изображением этой страны.

А руководитель программного отдела HBO Франческа Орси намекнула, что, вероятно, "Белый лотос" перенесется в Европу. Но Исландию уже отвергли.

Бернад рассказал что создатель сериала Майк Уайт не любит холод.

"Я уверен, что мы никогда не проведем сезон в холоде. Майк не создан для… он калифорнийский парень, он не создан для холода. Никогда не говори никогда, но я был бы удивлен", — сказал он, поэтому Исландия или Норвегия кажутся маловероятными локациями.

Однако есть множество более традиционных мест отдыха, таких как Испания и Франция, которые пока не были охвачены в сериале.

Также можно было бы отправиться в менее известную восточноевропейскую страну — Словения становится все более популярной как туристическое направление. Или же персонажи "Белого лотоса" могли бы найти себе занятие в замках Румынии.

Ранее съемки шоу в основном проходили на объектах Four Seasons.

Трейлер второго сезона сериала "Белый лотос"

Four Seasons и HBO оформили свое партнерство еще до выхода третьего сезона, поэтому все более вероятно, что в четвертом сезоне также будет задействован филиал курорта.

Европейские филиалы этого роскошного курорта включают Лондон, Париж, Женеву, Будапешт, Афины, Мадрид и Португалию.

Орси сообщила, что возвращение в Европу вероятно, добавив, что они говорили о "некоторых странах на карте", но пока сообщать не о чем.

Однако в феврале источник сообщил, что сейчас все выглядит так, что съемки следующего сезона "Белого лотоса" будут проходить в Египте или Мексике".

Бернад рассказал, что когда дело доходит до поиска идеального места для каждого сезона, "существует макроподход, который заключается в следующем: "Какая страна имеет кинематографическое сообщество или местную съемочную группу, которая также имеет налоговые льготы, благоприятные для съемок?" Мы начинаем с более широкого смысла, и каждый сезон имеет более масштабную тему".

Бернард признался, что поскольку "Белый лотос" — шоу, удостоенное премии "Эмми", оно стало похоже на Олимпийские игры: страны соревнуются за право проведения следующего сезона.

Одним из основных факторов, который изменится в 4 сезоне, станет фирменная музыка. Ранее на этой неделе композитор Кристобаль Тапиа де Вир сообщил, что он покидает шоу из-за творческих разногласий, поскольку у него и Майка Уайта была крупная ссора.

Напомним, ранее третий сезон сериала "Белый лотос" оказался в центре скандала из-за университетской футболки одного из героев. А потом и из-за обилия обнаженных сцен Патрика Шварценеггера.