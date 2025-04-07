Серіальна Олімпіада: які країни хочуть потрапити в 4 сезон "Білого лотоса"

Фінал третього сезону культового серіалу "Білий лотос" офіційно вийшов в ефір, і телеканал HBO вже продовжив популярну драму Майка Вайта на четвертий сезон. І тепер усіх цікавить, де його зніматимуть.

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Про це пише NYpost.

Дія кожного сезону "Білого лотоса" розгортається в різних місцях однойменного курорту, а головні герої — багатії, які відпочивають на курорті, допоки хтось із них не помирає.

Трейлер третього сезону серіалу "Білий лотос"

На початку третього сезону виконавчий продюсер Девід Бернад сказав про майбутні епізоди, що вони ще не дійшли до них. Дія першого сезону відбувалася на Гаваях, другого — на Сицилії, а третій сезон переніс глядачів у Таїланд.

Уважні глядачі припустили, що наступний сезон можуть знімати в Колумбії, тому що одна з героїнь одягла футболку із зображенням цієї країни.

А керівник програмного відділу HBO Франческа Орсі натякнула, що, ймовірно, "Білий лотос" перенесеться в Європу. Але Ісландію вже відкинули.

Бернад розповів, що творець серіалу Майк Вайт не любить холод.

"Я впевнений, що ми ніколи не проведемо сезон у холоді. Майк не створений для... він каліфорнійський хлопець, він не створений для холоду. Ніколи не кажи ніколи, але я був би здивований", — сказав він, тому Ісландія або Норвегія здаються малоймовірними локаціями.

Однак є безліч більш традиційних місць відпочинку, таких як Іспанія і Франція, які поки що не були охоплені в серіалі.

Також можна було б вирушити в менш відому східноєвропейську країну — Словенія стає дедалі популярнішою як туристичний напрямок. Або ж персонажі "Білого лотоса" могли б знайти собі заняття в замках Румунії.

Раніше зйомки шоу в основному проходили на об'єктах Four Seasons.

Трейлер другого сезону серіалу "Білий лотос"

Four Seasons і HBO оформили своє партнерство ще до виходу третього сезону, тож дедалі вірогідніше, що в четвертому сезоні також буде задіяна філія курорту.

Європейські філії цього розкішного курорту включають Лондон, Париж, Женеву, Будапешт, Афіни, Мадрид і Португалію.

Орсі повідомила, що повернення до Європи ймовірне, додавши, що вони говорили про "деякі країни на карті", але поки повідомляти нема про що.

Однак у лютому джерело повідомило, що зараз усе виглядає так, що зйомки наступного сезону "Білого лотоса" відбуватимуться в Єгипті або Мексиці".

Бернад розповів, що коли справа доходить до пошуку ідеального місця для кожного сезону, "існує макропідхід, який полягає в такому: "Яка країна має кінематографічну спільноту або місцеву знімальну групу, яка також має податкові пільги, сприятливі для зйомок?" Ми починаємо з ширшого сенсу, і кожен сезон має більш масштабну тему".

Бернард зізнався, що оскільки "Білий лотос" — шоу, удостоєне премії "Еммі", воно стало схожим на Олімпійські ігри: країни змагаються за право проведення наступного сезону.

Одним з основних факторів, який зміниться в 4 сезоні, стане фірмова музика. Раніше цього тижня композитор Крістобаль Тапіа де Вір повідомив, що він залишає шоу через творчі розбіжності, оскільки у нього і Майка Вайта була велика сварка.

Нагадаємо, раніше третій сезон серіалу "Білий лотос" опинився в центрі скандалу через університетську футболку одного з героїв. А потім і через велику кількість оголених сцен Патріка Шварценеггера.