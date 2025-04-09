Marvel опубликовал запись дыхания Росомахи продолжительностью 516 минут (видео)

Студия Marvel удивила более 21 млн подписчиков на YouTube, опубликовав новое видео с Росомахой (Хью Джекман), одним из супергероев своей киновселенной. При этом герой при полном параде смотрит в камеру и просто дышит.

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Видео продолжительностью 516 минут (8 часов 30 минут) называется "Дыхательные упражнения Росомахи" посвящено поддержке Национального месяца осведомленности о стрессе.

Были некоторые предположения, что это видео может быть подготовкой к какому-то большому объявлению, связанному с Логаном, но это кажется маловероятным. Ожидается, что Джекман снова сыграет эту роль в фильмах "Мстители: Судный день" и "Тайные войны", но это, скорее всего, просто повод дополнительно прорекламировать "Дэдпула и Росомаху", который сейчас транслируется на Disney+.

"Marvel Studios представляет свою самую значительную ошибку на сегодняшний день — "Дэдпул и Росомаха". Апатичный Уэйд Уилсон влачит свой век в мирной жизни. Его дни в качестве морально гибкого наемника, Дэдпула, позади. Когда его родной мир сталкивается с экзистенциальной угрозой, Уэйд должен неохотно снова облачиться в костюм с еще более неохотным… неохотным? Неохотным? Он должен убедить неохотного Росомаху — Бл*дь. Синопсисы такие чертовски глупые", – говорится в новом синопсисе.

Ролик с дыханием Росомахи повеселил пользователей.

"Определенно, что слушает Дэдпул, когда ложится спать", "Это то, что мне было нужно постоянно, Росомаха дышал 9 часов подряд", "Респект Хью Джекману за то, что он простоял перед зеленым экраном почти 9 часов только ради этого", "Это не просто дыхание, это Росомаха обретает внутренний мир перед крахом мультивселенной в "Секретных войнах". Во время вторжения мужчина тренируется тяжелее, чем Стрэндж", "Очевидно, что Marvel наняла человека, который достаточно хорошо знает аудиторию. "Выложи видео продолжительностью 8 часов, и его все равно посмотрят!" – шутят в комментариях.

Национальный месяц осведомленности о стрессе 16 апреля отмечается с 1992 года для повышения осведомленности о причинах и методах лечения современной эпидемии стресса. Всемирный день осведомленности от стресса традиционно проходит 6 ноября.

Ранее Фокус писал, что Хью Джекман показал изнурительные тренировки со скакалкой для своего нового шоу.