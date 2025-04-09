Marvel опублікував запис дихання Росомахи тривалістю 516 хвилин (відео)

Студія Marvel здивувала понад 21 млн підписників на YouTube, опублікувавши нове відео з Росомахою (Г'ю Джекман), одним із супергероїв свого кіновсесвіту. При цьому герой при повному параді дивиться в камеру і просто дихає.

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Відео тривалістю 516 хвилин (8 годин 30 хвилин) під назвою "Дихальні вправи Росомахи" присвячене підтримці Національного місяця обізнаності про стрес.

Були деякі припущення, що це відео може бути підготовкою до якогось великого оголошення, пов'язаного з Логаном, але це здається малоймовірним. Очікується, що Джекман знову зіграє цю роль у фільмах "Месники: Судний день" і "Таємні війни", але це, найімовірніше, просто привід додатково прорекламувати "Дедпула і Росомаху", який зараз транслюється на Disney+.

"Marvel Studios представляє свою найзначнішу помилку на сьогодні — "Дедпул і Росомаха". Апатичний Вейд Вілсон марнує свій вік у мирному житті. Його дні як морально гнучкого найманця, Дедпула, позаду. Коли його рідний світ стикається з екзистенціальною загрозою, Вейд повинен неохоче знову одягнутися в костюм із ще більш неохочим... неохочим? Неохочим? Він повинен переконати неохочого Росомаху — Бл*дь. Синопсиси такі до біса дурні", — йдеться в новому синопсисі.

Ролик із диханням Росомахи повеселив користувачів.

"Безумовно, що слухає Дедпул, коли лягає спати", "Це те, що мені було потрібно постійно, Росомаха дихав 9 годин поспіль", "Респект Г'ю Джекману за те, що він простояв перед зеленим екраном майже 9 годин тільки заради цього", "Це не просто дихання, це Росомаха знаходить внутрішній світ перед крахом мультивсесвіту в "Секретних війнах". Під час вторгнення чоловік тренується важче, ніж Стрендж", "Очевидно, що Marvel найняла людину, яка досить добре знає аудиторію. "Виклади відео тривалістю 8 годин, і його все одно подивляться!" — жартують у коментарях.

Національний місяць обізнаності про стрес 16 квітня відзначається з 1992 року для підвищення обізнаності про причини та методи лікування сучасної епідемії стресу. Всесвітній день обізнаності від стресу традиційно відбувається 6 листопада.

Раніше Фокус писав, що Г'ю Джекман показав виснажливі тренування зі скакалкою для свого нового шоу.