71-летняя модель Кристи Бринкли похвасталась фигурой в бикини (фото)

Американская актриса, модель, активистка и певица Кристи Бринкли опубликовала фото в бикини. На снимках она позирует на лодке, широко улыбаясь в камеру.

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Кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Кристи запечатлена в красном бикини, красной накидке с геометрическим бело-голубыи рисунком и синей бейсболке, которую на втором снимке она сменила на широкополую шляпу.

"Чувствую себя оптимистично и надеюсь, что вы тоже! Желаю всем ярких солнечных дней впереди!" – подписала она пост, проанонсировав заодно и выход своих мемуаров "Девушка из Аптауна".

Фото: Instagram christiebrinkley Фото: Instagram christiebrinkley

Секреты красоты

Бринкли никогда не скрывала, как ей удается оставаться в прекрасной форме. Она с удовольствием делилась подробностями о своей физической форме и диете на протяжении многих лет.

Кристи любит разнообразить свои тренировки, чтобы они оставались интересными, и подчеркивает важность поддержания двигательной активности с возрастом.

"Не прекращайте двигаться, иначе вы заржавеете. Нужно смазывать суставы и продолжать двигаться. Пока я это делаю, я чувствую себя прекрасно. Если вы начнете оставаться неподвижными, они начнут капризничать", – говорит она.

Ей нравится чередовать упражнения на открытом воздухе с домашними тренировками в зависимости от мотивации.

"Когда я нахожусь в месте, где я могу сесть на велосипед и просто долго кататься, я люблю это делать, но мне также нравится прыгать на пелотоне или посещать какие-то занятия по велоспорту. Я посещаю 20- или 30-минутные занятия несколько дней в неделю, а затем делаю некоторые упражнения на полу, а также упражнения для рук и корпуса [в другие дни]", – продолжила знаменитость.

По ее словам, она любит занятия на домашних тренажерах, а также без ума от йоги, которая помогает ей поддерживать здоровье суставов.

Правильное питание

Что касается питания, то оно является неотъемлемой частью ее жизни и в приоритете с подросткового возраста. Будучи вегетарианкой всю жизнь, Кристи старается включать в меню как можно больше цветов, чтобы поддерживать здоровый рацион.

"Я всегда кормила своих детей, свою семью и себя радугой цветов в день. На обед я ем зелень и делаю салат, а затем добавляю белок, например, фасоль или орехи. Ужин почти такой же, за исключением того, что я, возможно, кладу овощи на макароны с фасолью, рис, зерновые или киноа", – объясняет Кристи.

Перепробовав множество разных диет, она пришла к выводу, что важно поддерживать баланс в питании:

"Я сразу же начала читать книги, потому что знала, что мне нужно заменить белок и понять, что делать. На протяжении многих лет я была веганом, макробиотиком и тому подобное. Единственное, что оставалось неизменным с того дня, как я перестала есть мясо, — это то, что я не ела красного мяса или птицы".

Несмотря на здоровое питание, Кристи подчеркнула, что менталитет ограничений в отношении еды никогда не является хорошей идеей.

"Мы должны перестать думать о здоровом питании как о "диете", которую я называю отказом от еды. Это как будто вы отрицаете то, что вам следует иметь. Вместо этого вам нужно сменить парадигму и подумать: "У меня есть возможность сделать себе подарок". Однако бокал просекко никогда не сбивает с толку как "восклицательный знак в конце хорошего дня", – подчеркнула модель.

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Секрет сияющей кожи

Секрет Кристи по уходу за кожей номер один — постоянно использовать защиту от солнца. Она пережила рак кожи и теперь тщательно оберегает ее:

"Я регулярно наносила солнцезащитный крем во время [отпуска], не снимала рубашку и носила широкополую шляпу. Я не могу достаточно выразить, насколько лучше была моя кожа, когда я вернулась домой, чем в любой другой раз, когда я возвращалась. Обычно, даже если я пытаюсь использовать какую-то защиту от солнца, я чувствую себя как старый кусок кожи пиратского ботинка".

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Пластика или природная красота

По словам Бринкли, она предпочитает избегать ботокса, насколько это возможно.

"Я не делаю ботокс. Мне нравится движение. Мне нравится иметь возможность выражать эмоции и двигать лицом. Я делала ботокс только один раз, и у меня был неудачный опыт, и я больше никогда этого не делала. Я старею в своем собственном темпе. И мне это нравится сегодня, мы можем выбирать, как хотим стареть", – уверяет она.

Ранее Фокус писал, что Кристи Бринкли повторила наряд Кейт Миддлтон.