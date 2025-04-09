71-річна модель Крісті Брінклі похвалилася фігурою в бікіні (фото)

Американська актриса, модель, активістка і співачка Крісті Брінклі опублікувала фото в бікіні. На знімках вона позує на човні, широко посміхаючись у камеру.

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Кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Крісті зображена в червоному бікіні, червоній накидці з геометричним біло-блакитним малюнком і синій бейсболці, яку на другому знімку вона змінила на крислатий капелюх.

"Почуваюся оптимістично і сподіваюся, що ви теж! Бажаю всім яскравих сонячних днів попереду!" — підписала вона пост, проанонсувавши заразом і вихід своїх мемуарів "Дівчина з Аптауна".

Фото: Instagram christiebrinkley Фото: Instagram christiebrinkley

Секрети краси

Брінклі ніколи не приховувала, як їй вдається залишатися в прекрасній формі. Вона із задоволенням ділилася подробицями про свою фізичну форму і дієту протягом багатьох років.

Крісті любить урізноманітнити свої тренування, щоб вони залишалися цікавими, і наголошує на важливості підтримки рухової активності з віком.

"Не припиняйте рухатися, інакше ви заіржавієте. Потрібно змащувати суглоби і продовжувати рухатися. Поки я це роблю, я почуваюся чудово. Якщо ви почнете залишатися нерухомими, вони почнуть вередувати", — каже вона.

Їй подобається чергувати вправи на відкритому повітрі з домашніми тренуваннями залежно від мотивації.

"Коли я перебуваю в місці, де я можу сісти на велосипед і просто довго кататися, я люблю це робити, але мені також подобається стрибати на пелотоні або відвідувати якісь заняття з велоспорту. Я відвідую 20- або 30-хвилинні заняття кілька днів на тиждень, а потім роблю деякі вправи на підлозі, а також вправи для рук і корпусу [в інші дні]", — продовжила знаменитість.

За її словами, вона любить заняття на домашніх тренажерах, а також без розуму від йоги, яка допомагає їй підтримувати здоров'я суглобів.

Правильне харчування

Що стосується харчування, то воно є невід'ємною частиною її життя і в пріоритеті з підліткового віку. Будучи вегетаріанкою все життя, Крісті намагається включати в меню якомога більше квітів, щоб підтримувати здоровий раціон.

"Я завжди годувала своїх дітей, свою сім'ю і себе веселкою квітів на день. На обід я їм зелень і роблю салат, а потім додаю білок, наприклад, квасолю або горіхи. Вечеря майже така сама, за винятком того, що я, можливо, кладу овочі на макарони з квасолею, рис, зернові або кіноа", — пояснює Крісті.

Перепробувавши безліч різних дієт, вона дійшла висновку, що важливо підтримувати баланс у харчуванні:

"Я одразу ж почала читати книжки, бо знала, що мені потрібно замінити білок і зрозуміти, що робити. Протягом багатьох років я була веганом, макробіотиком тощо. Єдине, що залишалося незмінним від того дня, як я перестала їсти м'ясо, — це те, що я не їла червоного м'яса чи птиці".

Незважаючи на здорове харчування, Крісті наголосила, що менталітет обмежень щодо їжі ніколи не є гарною ідеєю.

"Ми повинні перестати думати про здорове харчування як про "дієту", яку я називаю відмовою від їжі. Це ніби ви заперечуєте те, що вам слід мати. Замість цього вам потрібно змінити парадигму і подумати: "У мене є можливість зробити собі подарунок". Однак келих просекко ніколи не збиває з пантелику як "знак оклику наприкінці гарного дня", — підкреслила модель.

Крісті Брінклі продовжує зніматися для журналів

Секрет сяючої шкіри

Секрет Крісті з догляду за шкірою номер один — постійно використовувати захист від сонця. Вона пережила рак шкіри і тепер ретельно оберігає її:

"Я регулярно наносила сонцезахисний крем під час [відпустки], не знімала сорочку і носила крислатий капелюх. Я не можу достатньо висловити, наскільки кращою була моя шкіра, коли я повернулася додому, ніж у будь-який інший раз, коли я поверталася. Зазвичай, навіть якщо я намагаюся використовувати якийсь захист від сонця, я почуваюся як старий шматок шкіри піратського черевика".

Крісті написала книгу спогадів "Дівчина з Аптауна"

Пластика чи природна краса

За словами Брінклі, вона вважає за краще уникати ботокса, наскільки це можливо.

"Я не роблю ботокс. Мені подобається рух. Мені подобається мати можливість висловлювати емоції і рухати обличчям. Я робила ботокс тільки один раз, і в мене був невдалий досвід, і я більше ніколи цього не робила. Я старію у своєму власному темпі. І мені це подобається сьогодні, ми можемо вибирати, як хочемо старіти", — запевняє вона.

Раніше Фокус писав, що Крісті Брінклі повторила вбрання Кейт Міддлтон.