71-річна модель Крісті Брінклі похвалилася фігурою в бікіні (фото)
Американська актриса, модель, активістка і співачка Крісті Брінклі опублікувала фото в бікіні. На знімках вона позує на човні, широко посміхаючись у камеру.
Кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Крісті зображена в червоному бікіні, червоній накидці з геометричним біло-блакитним малюнком і синій бейсболці, яку на другому знімку вона змінила на крислатий капелюх.
"Почуваюся оптимістично і сподіваюся, що ви теж! Бажаю всім яскравих сонячних днів попереду!" — підписала вона пост, проанонсувавши заразом і вихід своїх мемуарів "Дівчина з Аптауна".
Секрети краси
Брінклі ніколи не приховувала, як їй вдається залишатися в прекрасній формі. Вона із задоволенням ділилася подробицями про свою фізичну форму і дієту протягом багатьох років.
Крісті любить урізноманітнити свої тренування, щоб вони залишалися цікавими, і наголошує на важливості підтримки рухової активності з віком.
"Не припиняйте рухатися, інакше ви заіржавієте. Потрібно змащувати суглоби і продовжувати рухатися. Поки я це роблю, я почуваюся чудово. Якщо ви почнете залишатися нерухомими, вони почнуть вередувати", — каже вона.
Їй подобається чергувати вправи на відкритому повітрі з домашніми тренуваннями залежно від мотивації.
"Коли я перебуваю в місці, де я можу сісти на велосипед і просто довго кататися, я люблю це робити, але мені також подобається стрибати на пелотоні або відвідувати якісь заняття з велоспорту. Я відвідую 20- або 30-хвилинні заняття кілька днів на тиждень, а потім роблю деякі вправи на підлозі, а також вправи для рук і корпусу [в інші дні]", — продовжила знаменитість.
За її словами, вона любить заняття на домашніх тренажерах, а також без розуму від йоги, яка допомагає їй підтримувати здоров'я суглобів.
Правильне харчування
Що стосується харчування, то воно є невід'ємною частиною її життя і в пріоритеті з підліткового віку. Будучи вегетаріанкою все життя, Крісті намагається включати в меню якомога більше квітів, щоб підтримувати здоровий раціон.
"Я завжди годувала своїх дітей, свою сім'ю і себе веселкою квітів на день. На обід я їм зелень і роблю салат, а потім додаю білок, наприклад, квасолю або горіхи. Вечеря майже така сама, за винятком того, що я, можливо, кладу овочі на макарони з квасолею, рис, зернові або кіноа", — пояснює Крісті.
Перепробувавши безліч різних дієт, вона дійшла висновку, що важливо підтримувати баланс у харчуванні:
"Я одразу ж почала читати книжки, бо знала, що мені потрібно замінити білок і зрозуміти, що робити. Протягом багатьох років я була веганом, макробіотиком тощо. Єдине, що залишалося незмінним від того дня, як я перестала їсти м'ясо, — це те, що я не їла червоного м'яса чи птиці".
Незважаючи на здорове харчування, Крісті наголосила, що менталітет обмежень щодо їжі ніколи не є гарною ідеєю.
"Ми повинні перестати думати про здорове харчування як про "дієту", яку я називаю відмовою від їжі. Це ніби ви заперечуєте те, що вам слід мати. Замість цього вам потрібно змінити парадигму і подумати: "У мене є можливість зробити собі подарунок". Однак келих просекко ніколи не збиває з пантелику як "знак оклику наприкінці гарного дня", — підкреслила модель.
Секрет сяючої шкіри
Секрет Крісті з догляду за шкірою номер один — постійно використовувати захист від сонця. Вона пережила рак шкіри і тепер ретельно оберігає її:
"Я регулярно наносила сонцезахисний крем під час [відпустки], не знімала сорочку і носила крислатий капелюх. Я не можу достатньо висловити, наскільки кращою була моя шкіра, коли я повернулася додому, ніж у будь-який інший раз, коли я поверталася. Зазвичай, навіть якщо я намагаюся використовувати якийсь захист від сонця, я почуваюся як старий шматок шкіри піратського черевика".
Пластика чи природна краса
За словами Брінклі, вона вважає за краще уникати ботокса, наскільки це можливо.
"Я не роблю ботокс. Мені подобається рух. Мені подобається мати можливість висловлювати емоції і рухати обличчям. Я робила ботокс тільки один раз, і в мене був невдалий досвід, і я більше ніколи цього не робила. Я старію у своєму власному темпі. І мені це подобається сьогодні, ми можемо вибирати, як хочемо старіти", — запевняє вона.
Раніше Фокус писав, що Крісті Брінклі повторила вбрання Кейт Міддлтон.