67-річна американська модель Крісті Брінклі повторила наряд Кейт Міддлтон (фото)

У такій же сукні герцогиня Кембриджська з'являлася на публіці два роки тому.

67-річна американська модель і бізнесвумен Крісті Брінклі продовжує демонструвати світу, що вік над нею не має влади, а також показує підписникам, що стежить за модними трендами.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона поділилася знімком, на якому рекламує вино Bellissima Prosecco зі своїх виноградників. На фото Крісті зображена в кріслі в темно-синій міді-сукні від Alessandra Rich у горошок із гудзиками та білим коміром. При цьому вона примудрилася вкотре похвалитися підтягнутою фігурою і показати довгі ноги. До сукні Брінклі підібрала босоніжки в тон.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

Раніше в такому ж вбранні, ціна якого — 2 440 доларів, була помічена герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. 14 травня 2019 року вона відвідала в ньому Блетчлі-парк в графстві Бакінгемшир, де під час Другої світової війни знаходився головний шифрувальний підрозділ Великобританії. Там у свій час працювала бабуся дружини принца Вільяма.

Сукню герцогиня доповнила темним клатчем та акуратними човниками.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, Крісті Брінклі розповіла, як примудряється в такому віці виглядати максимум на 35 років. За словами красуні, усе це — завдяки правильному догляду за шкірою і хорошій генетиці.