67-летняя американская модель Кристи Бринкли повторила наряд Кейт Миддлтон (фото)

В таком же платье герцогиня Кембриджская появлялась на публике два года назад.

67-летняя американская модель и бизнесвумен Кристи Бринкли продолжает демонстрировать миру, что возраст над ней не имеет власти, а также показывает подписчикам, что следит за модными трендами.

На своей странице в социальной сети Instagram она поделилась снимком, на котором рекламирует вино Bellissima Prosecco со своих виноградников. На фото Кристи изображена в кресле в темно-синем миди-платье от Alessandra Rich в горошек с пуговицами и белым воротником. При этом она умудрилась в очередной раз похвастаться подтянутой фигурой и показать длинные ноги. К платью Бринкли подобрала босоножки в тон.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

Ранее в таком же наряде, цена которого – 2440 долларов, была замечена герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. 14 мая 2019 года она посетила в нем Блетчли-парк в графстве Бакингемшир, где во время Второй мировой войны находилось главное шифровальное подразделение Великобритании. Там одно время работала бабушка жены принца Уильяма.

Платье герцогиня дополнила темным клатчем и аккуратными лодочками.

Фото: Getty Images

Напомним, Кристи Бринкли рассказала, как умудряется в таком возрасте выглядеть максимум на 35 лет. По словам красавицы, все это – благодаря правильному уходу за кожей и хорошей генетике.