Хейли Бибер показала фигуру в бикини через 8 месяцев после родов (фото)

28-летняя американская модель Хейли Бибер, жена канадского певца Джастина Бибера, которая восемь месяцев назад родила сына Джека, показала, что появление ребенка никак не повлияло на ее фигуру. Она показала поклонникам селфи в бикини.

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Снимок девушка опубликовала в сторис Instagram.

В кадре она в раздельном купальнике на тонких завязках фотографирует себя в зеркале.

Сейчас брак Биберов переживает далеко не лучшие времена из-за постоянных нервных срывов Джастина. Недавно певец попал в заголовки таблоидов, после того как накричал на фотографа, который тайно снимал его, пока тот пил кофе.

Несмотря на драму, Хейли и Джастин усердно работают над спасением своего союза, говорят инсайдеры. По их словам, девушка "готова к испытаниям" и способна обеспечить "постоянство", в котором ее муж так отчаянно нуждается сейчас.

Фото: Скриншот

"Лучшим вариантом для них будет быть вместе. Джастину нужна последовательность, Джастину нужна его поездка или смерть, а Хейли всегда готова к испытаниям. Она любит Джастина с таким жаром, что иногда кажется, что он принимает ее как должное. Но этот недавний единый фронт не просто для того, чтобы приглушить слухи, они активно работают над своими отношениями, и быть счастливыми, особенно друг с другом, — лучшее лекарство", – объяснили они.

С появлением ребенка задача усложнилась. Мальчик родился в августе прошлого года.

"Теперь они родители, и иногда пары не сосредотачиваются на том, чтобы снова быть парой, именно этим они сейчас и занимаются, поскольку хотят, чтобы их отношения работали. Они хотят быть счастливыми. Они не собираются легко отпускать хорошее", – добавили информаторы.

В последнее время Хейли и Джастин часто появляются в Лос-Анджелесе во время совместных прогулок. Люди из их окружения надеются, что такое времяпрепровождение поможет супругам преодолеть кризис и противостоять всем внешним испытаниям.

Кроме того, сейчас музыкант работает над свежей пластинкой. Новый альбом станет первым для канадского певца с 2021 года, когда он выпустил Justice, который был номинирован на различные премии "Грэмми". Последний сингл Бибера вышел в 2022 году под названием Honest.

Ранее Фокус писал, что Джастин Бибер опроверг слухи о разводе с Хейли.