Гейлі Бібер показала фігуру в бікіні через 8 місяців після пологів (фото)

28-річна американська модель Гейлі Бібер, дружина канадського співака Джастіна Бібера, яка вісім місяців тому народила сина Джека, показала, що поява дитини ніяк не вплинула на її фігуру. Вона показала шанувальникам селфі в бікіні.

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Знімок дівчина опублікувала в сторіс Instagram.

У кадрі вона в роздільному купальнику на тонких зав'язках фотографує себе в дзеркалі.

Зараз шлюб Біберів переживає далеко не найкращі часи через постійні нервові зриви Джастіна. Нещодавно співак потрапив у заголовки таблоїдів, після того як накричав на фотографа, який таємно знімав його, поки той пив каву.

Незважаючи на драму, Гейлі і Джастін старанно працюють над порятунком свого союзу, кажуть інсайдери. За їхніми словами, дівчина "готова до випробувань" і здатна забезпечити "сталість", якої її чоловік так відчайдушно потребує зараз.

Фото: Скриншот

"Найкращим варіантом для них буде бути разом. Джастіну потрібна послідовність, Джастіну потрібна його поїздка або смерть, а Гейлі завжди готова до випробувань. Вона кохає Джастіна з таким запалом, що інколи здається, що він приймає її як належне. Але цей нещодавній єдиний фронт не просто для того, щоб приглушити чутки, вони активно працюють над своїми стосунками, і бути щасливими, особливо один з одним, — найкращі ліки", — пояснили вони.

З появою дитини завдання ускладнилося. Хлопчик народився в серпні минулого року.

"Тепер вони батьки, і іноді пари не зосереджуються на тому, щоб знову бути парою, саме цим вони зараз і займаються, оскільки хочуть, щоб їхні стосунки працювали. Вони хочуть бути щасливими. Вони не збираються легко відпускати хороше", — додали інформатори.

Останнім часом Гейлі і Джастін часто з'являються в Лос-Анджелесі під час спільних прогулянок. Люди з їхнього оточення сподіваються, що таке проведення часу допоможе подружжю подолати кризу і протистояти всім зовнішнім випробуванням.

Крім того, зараз музикант працює над свіжою платівкою. Новий альбом стане першим для канадського співака з 2021 року, коли він випустив Justice, який був номінований на різні премії "Греммі". Останній сингл Бібера вийшов 2022 року під назвою Honest.

Раніше Фокус писав, що Джастін Бібер спростував чутки про розлучення з Гейлі.