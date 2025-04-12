"Играет сумасшедшего": известный комик рассказал об ужине с Трампом

Билл Махер, известный критик Дональда Трампа, побывал на ужине с президентом США по приглашению музыканта Кида Рока и вынес свой вердикт. По словам Махера, теперь он понимает, почему демократы "так непопулярны".

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Об этом пишет Daily Mail.

Билл Махер рассказал о своих впечатлениям от ужина с Трампом

Ведущий и комик Билл Махер всегда нападал на Трампа в своем шоу на канале HBO, которое длилось более десяти лет, когда они оба были вовлечены в судебный процесс из-за утверждения Махера, что отцом президента был орангутан.

Но в итоге Махер побывал на ужине с Дональдом Трампом. Присутствовали также владелец UFC Дана Уайт и музыкант Кид Рок, который и организовал ужин.

Махер раскритиковал тех, кто воспринял это событие как своего рода важную дипломатическую встречу.

"Все те люди, которые отнеслись к этому, как к какой-то встрече на высшем уровне, вы просто смешны. Как будто я собирался подписать договор или что-то в этом роде? Я гребаный комик, у меня нет власти! Он самый могущественный лидер в мире, я не лидер вообще ничего", — сказал Махер.

Он пошутил, что согласился на встречу, потому что и он и Трамп разделяют веру в то, что должно быть что-то лучше, "чем оскорблять друг друга на расстоянии в 3000 миль".

Комик сказал, что он хотел представлять "группу центристски настроенных людей, которые верят, что должен быть лучший способ управлять страной, чем ненавидеть друг друга каждую минуту".

Он подтвердил, что на ужине Дональд Трамп был совсем другим: "любезным и сдержанным".

"Парень, которого я встретил, — это не тот человек, который накануне вечером написал в Твиттере кучу гадостей о том, что, по его мнению, этот ужин — плохая идея, и какой я ненормальный придурок", — Махер признался, что его поразило, когда Трамп подшучивал над собой и у него оказалось прекрасное чувство юмора.

Комик принес с собой распечатанный список из почти 60 различных оскорбительных эпитетов, которыми его наградил Трамп в разные годы и попросил президента США его подписать, что он со смехом и сделал. Также он одарил ведущего своими фирменными красными кепками.

Трамп подписал список нелестных эпитетов, которыми награждал Махера Фото: скриншот

Махер сказал, что, хотя он голосовал за Хиллари Клинтон и Барака Обаму, но "никогда не чувствовал бы себя комфортно, разговаривая с ними так, как мне было комфортно разговаривать с Дональдом Трампом".

"Я считаю, что это показательно, почему демократы в наши дни так непопулярны", — сказал он, раскритиковав либералов за их неэффективные средства протеста против президента.

Комик, известный своей пропагандой марихуаны, не мог не пошутить: "Я просто говорю вам то, что видел, и я не был под кайфом. Какая упущенная возможность".

"Я вошел в разум, и вот что там. Сумасшедший не живет в Белом доме. Там живет человек, который играет сумасшедшего, и я знаю, что это полный бред", — подытожил он.

Махер пошутил, что теперь, когда ужин позади, скорей всего они с Дональдом Трампом снова начнут оскорблять друг друга, начав "новый список".

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему Дональд Трамп хочет остаться на третий срок в Белом доме, что запрещено Конституцией США, и почему у него может это получиться.