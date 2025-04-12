"Грає божевільного": відомий комік розповів про вечерю з Трампом

Білл Махер, відомий критик Дональда Трампа, побував на вечері з президентом США на запрошення музиканта Кіда Рока і виніс свій вердикт. За словами Махера, тепер він розуміє, чому демократи "такі непопулярні".

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Про це пише Daily Mail.

Білл Махер розповів про свої враження від вечері з Трампом

Ведучий і комік Білл Махер завжди нападав на Трампа у своєму шоу на каналі HBO, яке тривало більше ніж десять років, коли вони обидва були залучені в судовий процес через твердження Махера, що батьком президента був орангутан.

Але в підсумку Махер побував на вечері з Дональдом Трампом. Були присутні також власник UFC Дана Вайт і музикант Кід Рок, який і організував вечерю.

Махер розкритикував тих, хто сприйняв цю подію як свого роду важливу дипломатичну зустріч.

"Усі ті люди, які поставилися до цього, як до якоїсь зустрічі на вищому рівні, ви просто смішні. Начебто я збирався підписати договір або щось у цьому роді? Я клятий комік, у мене немає влади! Він наймогутніший лідер у світі, я не лідер взагалі нічого", — сказав Махер.

Він пожартував, що погодився на зустріч, тому що і він, і Трамп поділяють віру в те, що повинно бути щось краще, "ніж ображати один одного на відстані в 3000 миль".

Комік сказав, що він хотів представляти "групу центристськи налаштованих людей, які вірять, що має бути кращий спосіб керувати країною, ніж ненавидіти один одного щохвилини".

Він підтвердив, що на вечері Дональд Трамп був зовсім іншим: "люб'язним і стриманим".

"Хлопець, якого я зустрів, — це не та людина, яка напередодні ввечері написала у Твіттері купу гидот про те, що, на її думку, ця вечеря — погана ідея, і який я ненормальний придурок", — Махер зізнався, що його вразило, коли Трамп жартував із себе, і що він має прекрасне почуття гумору.

Комік приніс із собою роздрукований список із майже 60 різних образливих епітетів, якими його нагородив Трамп у різні роки, і попросив президента США його підписати, що він зі сміхом і зробив. Також він обдарував ведучого своїми фірмовими червоними кепками.

Трамп підписав список невтішних епітетів, якими нагороджував Махера Фото: скриншот

Махер сказав, що, хоча він голосував за Гілларі Клінтон і Барака Обаму, але "ніколи не почувався б комфортно, розмовляючи з ними так, як мені було комфортно розмовляти з Дональдом Трампом".

"Я вважаю, що це показово, чому демократи в наші дні такі непопулярні", — сказав він, розкритикувавши лібералів за їхні неефективні засоби протесту проти президента.

Комік, відомий своєю пропагандою марихуани, не міг не пожартувати: "Я просто кажу вам те, що бачив, і я не був під кайфом. Яка втрачена можливість".

"Я увійшов у розум, і ось що там. Божевільний не живе в Білому домі. Там живе людина, яка грає божевільного, і я знаю, що це повна маячня", — підсумував він.

Махер пожартував, що тепер, коли вечеря позаду, найімовірніше, вони з Дональдом Трампом знову почнуть ображати один одного, почавши "новий список".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому Дональд Трамп хоче залишитися на третій термін у Білому домі, що заборонено Конституцією США, і чому у нього може це вийти.