"Он гениален и пугает": Джейкоб Элорди высказался о начинающей звезде "Юношества"

Слава и признание критиками таланта 15-летнего актера Оуэна Купера, сыгравшего главную роль в нашумевшем сериале "Юношество" от Netflix, восхищают и одновременно тревожат голливудских звезд высшего эшелона. 27-летний австралийский актер Джейкоб Элорди утверждает, что молодая звезда был "устрашающим" на съемках новой адаптации "Грозового перевала".

Об этом пишет Daily Mail.

Элорди играет Хитклиффа в адаптации Эмеральдой Феннел культового романа Эмили Бронте, а Купер – его молодую версию. Когда Джейкоба спросили о его сотрудничестве с юным актером, тот ответил:

"Он рок-звезда. Он гениален и пугает. Думаю, когда я впервые встретил его, я спросил: "Ты нервничаешь, приятель?" И он ответил: "Нет", и я подумал: "Классно… круто, я тоже". Но нет, он потрясающий актер".

Актерский талант Оуэна Купера отметили самые маститые кинокритики

Затем его спросили, как ему съемки в "Грозовом перевале", на что он ответил: "Это было прекрасно. Это было потрясающе. Это по-настоящему эпический роман, а Эмеральд Феннел – гений".

В классическом романе Эмили Бронте задумчивый центральный персонаж Хитклифф описывается как "смуглый цыган" с "черными глазами". Однако образ Элорди отличается от оригинала и получился "более европейским".

Джейкоб Элорди на съемках "Грозового перевала"

Кроме того, уже возникли разногласия по поводу кастинга на роль красавца Элорди, известного по своей роли в мрачном комическом фильме "Солтберн", поскольку критики утверждают, что он недостаточно "расово неоднозначен".

Его партнершей по съемкам стала Марго Робби. Она играет Кэтрин Эрншоу.

Робби и Элорди уже работали вместе — над фильмом Солтберн, а также над новым короткометражным фильмом See You at 5 для новой кампании Chanel No.5. Недавно она восторженно отзывалась о нем в интервью Harper's Bazaar, называя его "чудесным".

"Я раньше не делила с ним экран, но я знаю, что видела его на съемочной площадке. Я была рядом с ним на съемочной площадке, и он просто — у него невероятное присутствие", — сказала она.

Марго Робби на первых съемках после родов

Звездный состав фильма заставил некоторых предположить, что режиссер Эмеральд Феннелл полагалась на слепой кастинг при выборе актеров на роли. Персонаж Эдгара Линтона, богатого аристократа, который влюбляется и женится на Кэти, играет 36-летний британский пакистанский актер Шазад Латиф, в то время как номинированная на премию "Оскар" актриса Хонг Чау, 45 лет, вьетнамская американка, родившаяся в Таиланде, должна появиться в роли экономки Нелли Дин.

Многие фанаты раскритиковали решение использовать актеров, которые "выглядят так, как будто они принадлежат Instagram", а не мрачным йоркширским пустошам в 1800-х годах.

"Грозовой перевал", опубликованный в 1847 году, считается литературным шедевром. Оригинальная история вращается вокруг семьи Эрншоу из высшего среднего класса и их бурных отношений с Хитклиффом, осиротевшим мальчиком, которого они приютили.

Измученный Хитклифф — один из самых сложных антигероев в литературе, и ранее его играли в других экранизациях Том Харди, Рэйф Файнс и сэр Лоуренс Оливье.

