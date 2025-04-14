"Он гениален и пугает": Джейкоб Элорди высказался о начинающей звезде "Юношества"
Слава и признание критиками таланта 15-летнего актера Оуэна Купера, сыгравшего главную роль в нашумевшем сериале "Юношество" от Netflix, восхищают и одновременно тревожат голливудских звезд высшего эшелона. 27-летний австралийский актер Джейкоб Элорди утверждает, что молодая звезда был "устрашающим" на съемках новой адаптации "Грозового перевала".
Об этом пишет Daily Mail.
Элорди играет Хитклиффа в адаптации Эмеральдой Феннел культового романа Эмили Бронте, а Купер – его молодую версию. Когда Джейкоба спросили о его сотрудничестве с юным актером, тот ответил:
"Он рок-звезда. Он гениален и пугает. Думаю, когда я впервые встретил его, я спросил: "Ты нервничаешь, приятель?" И он ответил: "Нет", и я подумал: "Классно… круто, я тоже". Но нет, он потрясающий актер".
Затем его спросили, как ему съемки в "Грозовом перевале", на что он ответил: "Это было прекрасно. Это было потрясающе. Это по-настоящему эпический роман, а Эмеральд Феннел – гений".
В классическом романе Эмили Бронте задумчивый центральный персонаж Хитклифф описывается как "смуглый цыган" с "черными глазами". Однако образ Элорди отличается от оригинала и получился "более европейским".
Кроме того, уже возникли разногласия по поводу кастинга на роль красавца Элорди, известного по своей роли в мрачном комическом фильме "Солтберн", поскольку критики утверждают, что он недостаточно "расово неоднозначен".
Его партнершей по съемкам стала Марго Робби. Она играет Кэтрин Эрншоу.
Робби и Элорди уже работали вместе — над фильмом Солтберн, а также над новым короткометражным фильмом See You at 5 для новой кампании Chanel No.5. Недавно она восторженно отзывалась о нем в интервью Harper's Bazaar, называя его "чудесным".
"Я раньше не делила с ним экран, но я знаю, что видела его на съемочной площадке. Я была рядом с ним на съемочной площадке, и он просто — у него невероятное присутствие", — сказала она.
Звездный состав фильма заставил некоторых предположить, что режиссер Эмеральд Феннелл полагалась на слепой кастинг при выборе актеров на роли. Персонаж Эдгара Линтона, богатого аристократа, который влюбляется и женится на Кэти, играет 36-летний британский пакистанский актер Шазад Латиф, в то время как номинированная на премию "Оскар" актриса Хонг Чау, 45 лет, вьетнамская американка, родившаяся в Таиланде, должна появиться в роли экономки Нелли Дин.
Многие фанаты раскритиковали решение использовать актеров, которые "выглядят так, как будто они принадлежат Instagram", а не мрачным йоркширским пустошам в 1800-х годах.
"Грозовой перевал", опубликованный в 1847 году, считается литературным шедевром. Оригинальная история вращается вокруг семьи Эрншоу из высшего среднего класса и их бурных отношений с Хитклиффом, осиротевшим мальчиком, которого они приютили.
Измученный Хитклифф — один из самых сложных антигероев в литературе, и ранее его играли в других экранизациях Том Харди, Рэйф Файнс и сэр Лоуренс Оливье.
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