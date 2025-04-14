"Він геніальний і лякає": Джейкоб Елорді висловився про зірку-початківця "Юнацтва"
Слава і визнання критиками таланту 15-річного актора Овена Купера, який зіграв головну роль у гучному серіалі "Юнацтво" від Netflix, захоплюють і водночас тривожать голлівудських зірок вищого ешелону. 27-річний австралійський актор Джейкоб Елорді стверджує, що молода зірка був "страхітливим" на зйомках нової адаптації "Грозового перевалу".
Про це пише Daily Mail.
Елорді грає Гіткліффа в адаптації Еміралд Фіннел культового роману Емілі Бронте, а Купер — його молоду версію. Коли Джейкоба запитали про його співпрацю з юним актором, той відповів:
"Він рок-зірка. Він геніальний і лякає. Думаю, коли я вперше зустрів його, я запитав: "Ти нервуєш, приятелю?" І він відповів: "Ні", і я подумав: "Класно... круто, я теж". Але ні, він чудовий актор".
Потім його запитали, як йому зйомки в "Грозовому перевалі", на що він відповів: "Це було прекрасно. Це було разюче. Це по-справжньому епічний роман, а Еміралд Фіннел — геній".
У класичному романі Емілі Бронте задумливий центральний персонаж Гіткліфф описується як "смаглявий циган" із "чорними очима". Однак образ Елорді відрізняється від оригіналу і вийшов "більш європейським".
Крім того, вже виникли розбіжності щодо кастингу на роль красеня Елорді, відомого своєю роллю в похмурому комічному фільмі "Солтберн", оскільки критики стверджують, що він недостатньо "расово неоднозначний".
Його партнеркою по зйомках стала Марго Роббі. Вона грає Кетрін Ерншоу.
Роббі та Елорді вже працювали разом — над фільмом Солтберн, а також над новим короткометражним фільмом See You at 5 для нової кампанії Chanel No.5. Нещодавно вона захоплено відгукувалася про нього в інтерв'ю Harper's Bazaar, називаючи його "чудовим".
"Я раніше не ділила з ним екран, але я знаю, що бачила його на знімальному майданчику. Я була поруч із ним на знімальному майданчику, і він просто — у нього неймовірна присутність", — сказала вона.
Зірковий склад фільму змусив декого припустити, що режисерка Еміралд Фіннелл покладалася на сліпий кастинг під час вибору акторів на ролі. Персонажа Едгара Лінтона, багатого аристократа, який закохується і одружується з Кеті, грає 36-річний британський пакистанський актор Шазад Латіф, тоді як номінована на премію "Оскар" акторка Хонг Чау, 45 років, в'єтнамська американка, яка народилася в Таїланді, має з'явитися в ролі економки Неллі Дін.
Багато фанатів розкритикували рішення використовувати акторів, які "мають такий вигляд, ніби вони належать Instagram", а не похмурим йоркширським пусткам у 1800-х роках.
"Грозовий перевал", опублікований 1847 року, вважається літературним шедевром. Оригінальна історія обертається навколо сім'ї Ерншоу з вищого середнього класу та їхніх бурхливих стосунків із Гіткліффом, осиротілим хлопчиком, якого вони прихистили.
Змучений Гіткліфф — один із найскладніших антигероїв у літературі, і раніше його грали в інших екранізаціях Том Гарді, Рейф Файнс і сер Лоуренс Олів'є.
Раніше Фокус писав, чому серіал "Юнацтво" ("Перехідний вік") від Netflix так налякав батьків підлітків.