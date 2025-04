"Він геніальний і лякає": Джейкоб Елорді висловився про зірку-початківця "Юнацтва"

Слава і визнання критиками таланту 15-річного актора Овена Купера, який зіграв головну роль у гучному серіалі "Юнацтво" від Netflix, захоплюють і водночас тривожать голлівудських зірок вищого ешелону. 27-річний австралійський актор Джейкоб Елорді стверджує, що молода зірка був "страхітливим" на зйомках нової адаптації "Грозового перевалу".

Про це пише Daily Mail.

Елорді грає Гіткліффа в адаптації Еміралд Фіннел культового роману Емілі Бронте, а Купер — його молоду версію. Коли Джейкоба запитали про його співпрацю з юним актором, той відповів:

"Він рок-зірка. Він геніальний і лякає. Думаю, коли я вперше зустрів його, я запитав: "Ти нервуєш, приятелю?" І він відповів: "Ні", і я подумав: "Класно... круто, я теж". Але ні, він чудовий актор".

Акторський талант Овена Купера відзначили наймаститіші кінокритики

Потім його запитали, як йому зйомки в "Грозовому перевалі", на що він відповів: "Це було прекрасно. Це було разюче. Це по-справжньому епічний роман, а Еміралд Фіннел — геній".

У класичному романі Емілі Бронте задумливий центральний персонаж Гіткліфф описується як "смаглявий циган" із "чорними очима". Однак образ Елорді відрізняється від оригіналу і вийшов "більш європейським".

Джейкоб Елорді на зйомках "Грозового перевалу"

Крім того, вже виникли розбіжності щодо кастингу на роль красеня Елорді, відомого своєю роллю в похмурому комічному фільмі "Солтберн", оскільки критики стверджують, що він недостатньо "расово неоднозначний".

Його партнеркою по зйомках стала Марго Роббі. Вона грає Кетрін Ерншоу.

Роббі та Елорді вже працювали разом — над фільмом Солтберн, а також над новим короткометражним фільмом See You at 5 для нової кампанії Chanel No.5. Нещодавно вона захоплено відгукувалася про нього в інтерв'ю Harper's Bazaar, називаючи його "чудовим".

"Я раніше не ділила з ним екран, але я знаю, що бачила його на знімальному майданчику. Я була поруч із ним на знімальному майданчику, і він просто — у нього неймовірна присутність", — сказала вона.

Марго Роббі на перших зйомках після пологів

Зірковий склад фільму змусив декого припустити, що режисерка Еміралд Фіннелл покладалася на сліпий кастинг під час вибору акторів на ролі. Персонажа Едгара Лінтона, багатого аристократа, який закохується і одружується з Кеті, грає 36-річний британський пакистанський актор Шазад Латіф, тоді як номінована на премію "Оскар" акторка Хонг Чау, 45 років, в'єтнамська американка, яка народилася в Таїланді, має з'явитися в ролі економки Неллі Дін.

Багато фанатів розкритикували рішення використовувати акторів, які "мають такий вигляд, ніби вони належать Instagram", а не похмурим йоркширським пусткам у 1800-х роках.

"Грозовий перевал", опублікований 1847 року, вважається літературним шедевром. Оригінальна історія обертається навколо сім'ї Ерншоу з вищого середнього класу та їхніх бурхливих стосунків із Гіткліффом, осиротілим хлопчиком, якого вони прихистили.

Змучений Гіткліфф — один із найскладніших антигероїв у літературі, і раніше його грали в інших екранізаціях Том Гарді, Рейф Файнс і сер Лоуренс Олів'є.

Раніше Фокус писав, чому серіал "Юнацтво" ("Перехідний вік") від Netflix так налякав батьків підлітків.