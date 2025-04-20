Не только "Кролик Петрик": топ 7 фильмов для просмотра на Пасху 2025 (видео)
Светлый праздник Пасхи — это время семейного тепла, уюта и искренней радости. После вкусной трапезы и традиционных обрядов самое время собраться вместе перед экраном и посмотреть добрый фильм. Мы подготовили для вас подборку теплых, трогательных и вдохновляющих лент, которые создадут настоящую атмосферу праздника.
Фокус советует топ 7 трогательных лент для просмотра на весенние праздники.
"Кролик Петрик"
Этот веселый фильм рассказывает о озорном кролике Петрике, который вместе с друзьями пытается захватить огород мистера Макгрегора. Удачное сочетание юмора, природы и пасхальной атмосферы (ведь кролик — один из символов праздника).
Есть и вторая часть фильма, которую точно стоит пересмотреть, если вам понравится первая.
Сервис IMDb дал "Кролику Петрику" 6.6 баллов.
"Маленькая мисс Счастье"
История эксцентричной американской семьи, которая вместе отправляется в путешествие, чтобы поддержать самую маленькую дочь в конкурсе красоты. Необычный, теплый фильм о поддержке, любви и настоящих ценностях.
Оценка IMDb — 7.8.
"Коко"
Анимация, фэнтези, музыка. Это история мальчика, который мечтает стать музыкантом и отправляется в мир мертвых, чтобы узнать правду о своей семье. Очень эмоциональная лента о силе родственных связей и памяти о предках.
Оценка IMDb — 8.4.
"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"
Фэнтези, приключения. Сказочная история о детях, которые попадают в волшебный мир, где идет борьба между добром и злом. Многие видят здесь христианскую символику, что хорошо вписывается в пасхальный контекст.
Оценка IMDb — 6.9.
"Паддингтон"
Веселое приключение очаровательного мишки из Перу, который попадает в Лондон. Замечательный фильм для детей и взрослых. Есть и вторая, и третья части, последняя из которых вышла только в начале 2025 года.
Интересно, что в первых двух частях Паддингтона озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, который тогда еще занимался актерской карьерой.
Оценка IMDb — 7.3.
"Секреты домашних животных"
Легкий и забавный мультфильм, который точно понравится всей семье.
Оценка IMDb — 6.5.
"Кристофер Робин"
Это трогательная история о взрослом Кристофере Робине — мальчике, который когда-то проводил дни в волшебном лесу вместе с Винни-Пухом и другими любимыми персонажами. Со временем Кристофер повзрослел, погрузился в работу, забыл о детских мечтах и почти потерял связь с семьей. Но однажды в его жизни снова появляется старый друг — мишка Винни-Пух.
Вместе они отправляются в волшебное путешествие, которое помогает Кристоферу вспомнить, что действительно важно: любовь, простые радости, семья и забота о близких.
Оценка IMDb — 7.2.
Напомним, на Пасху 2025 в некоторых регионах Украины возможны грозы.
Также Фокус писал о подборке детективных сериалов, которые можно посмотреть на весенних выходных.