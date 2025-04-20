Не только "Кролик Петрик": топ 7 фильмов для просмотра на Пасху 2025 (видео)

Светлый праздник Пасхи — это время семейного тепла, уюта и искренней радости. После вкусной трапезы и традиционных обрядов самое время собраться вместе перед экраном и посмотреть добрый фильм. Мы подготовили для вас подборку теплых, трогательных и вдохновляющих лент, которые создадут настоящую атмосферу праздника.

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Фокус советует топ 7 трогательных лент для просмотра на весенние праздники.

"Кролик Петрик"

Этот веселый фильм рассказывает о озорном кролике Петрике, который вместе с друзьями пытается захватить огород мистера Макгрегора. Удачное сочетание юмора, природы и пасхальной атмосферы (ведь кролик — один из символов праздника).

Есть и вторая часть фильма, которую точно стоит пересмотреть, если вам понравится первая.

Сервис IMDb дал "Кролику Петрику" 6.6 баллов.

Трейлер фильма "Кролик Петрик"

"Маленькая мисс Счастье"

История эксцентричной американской семьи, которая вместе отправляется в путешествие, чтобы поддержать самую маленькую дочь в конкурсе красоты. Необычный, теплый фильм о поддержке, любви и настоящих ценностях.

Оценка IMDb — 7.8.

Трейлер фильма "Маленькая мисс Счастье"

"Коко"

Анимация, фэнтези, музыка. Это история мальчика, который мечтает стать музыкантом и отправляется в мир мертвых, чтобы узнать правду о своей семье. Очень эмоциональная лента о силе родственных связей и памяти о предках.

Оценка IMDb — 8.4.

Трейлер мультфильма "Коко"

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

Фэнтези, приключения. Сказочная история о детях, которые попадают в волшебный мир, где идет борьба между добром и злом. Многие видят здесь христианскую символику, что хорошо вписывается в пасхальный контекст.

Оценка IMDb — 6.9.

Трейлер фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

"Паддингтон"

Веселое приключение очаровательного мишки из Перу, который попадает в Лондон. Замечательный фильм для детей и взрослых. Есть и вторая, и третья части, последняя из которых вышла только в начале 2025 года.

Интересно, что в первых двух частях Паддингтона озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, который тогда еще занимался актерской карьерой.

Оценка IMDb — 7.3.

Трейлер фильма "Паддингтон"

"Секреты домашних животных"

Легкий и забавный мультфильм, который точно понравится всей семье.

Оценка IMDb — 6.5.

Трейлер мультфильма "Секреты домашних животных"

"Кристофер Робин"

Это трогательная история о взрослом Кристофере Робине — мальчике, который когда-то проводил дни в волшебном лесу вместе с Винни-Пухом и другими любимыми персонажами. Со временем Кристофер повзрослел, погрузился в работу, забыл о детских мечтах и почти потерял связь с семьей. Но однажды в его жизни снова появляется старый друг — мишка Винни-Пух.

Вместе они отправляются в волшебное путешествие, которое помогает Кристоферу вспомнить, что действительно важно: любовь, простые радости, семья и забота о близких.

Оценка IMDb — 7.2.

Трейлер фильма "Кристофер Робин"

Напомним, на Пасху 2025 в некоторых регионах Украины возможны грозы.

Также Фокус писал о подборке детективных сериалов, которые можно посмотреть на весенних выходных.