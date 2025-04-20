Не тільки "Кролик Петрик": топ 7 фільмів для перегляду на Великдень 2025 (відео)
Світле свято Великодня — це час родинного тепла, затишку та щирої радості. Після смачної трапези й традиційних обрядів саме час зібратися разом перед екраном і подивитися добрий фільм. Ми підготували для вас добірку теплих, зворушливих і надихаючих стрічок, які створять справжню атмосферу свята.
Фокус радить топ 7 зворушливих стрічок для перегляду на весняні свята.
"Кролик Петрик"
Цей веселий фільм розповідає про бешкетного кролика Петрика, який разом з друзями намагається захопити город містера Макґрегора. Вдале поєднання гумору, природи й великодньої атмосфери (адже кролик — один із символів свята).
Є й друга частина фільму, яку точно варто переглянути, якщо вам сподобається перша.
Сервіс IMDb дав "Кролику Петрику" 6.6 балів.
"Маленька міс Щастя"
Історія ексцентричної американської родини, яка разом вирушає в подорож, щоб підтримати найменшу доньку в конкурсі краси. Незвичний, теплий фільм про підтримку, любов і справжні цінності.
Оцінка IMDb — 7.8.
"Коко"
Анімація, фентезі, музика. Це історія хлопчика, який мріє стати музикантом і вирушає у світ мертвих, щоб дізнатися правду про свою сім'ю. Дуже емоційна стрічка про силу родинних зв'язків і пам’ять про предків.
Оцінка IMDb — 8.4.
"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа"
Фентезі, пригоди. Казкова історія про дітей, які потрапляють у чарівний світ, де йде боротьба між добром і злом. Багато хто бачить тут християнську символіку, що добре вписується у великодній контекст.
Оцінка IMDb — 6.9.
"Паддінгтон"
Весела пригода чарівного ведмедика з Перу, який потрапляє до Лондона. Чудовий фільм для дітей і дорослих. Є і друга, і третя частини, остання з яких вийшла лише на початку 2025 року.
Цікаво, що в перших двох частинах Паддінгтона озвучував президент України Володимир Зеленський, який тоді ще займався акторською карʼєрою.
Оцінка IMDb — 7.3.
"Секрети домашніх тварин"
Легкий та кумедний мультфільм, який точно сподобається всій родині.
Оцінка IMDb — 6.5.
"Крістофер Робін"
Це зворушлива історія про дорослого Крістофера Робіна — хлопчика, який колись проводив дні у чарівному лісі разом з Вінні-Пухом та іншими улюбленими персонажами. З часом Крістофер подорослішав, занурився в роботу, забув про дитячі мрії та майже втратив зв'язок із сім’єю. Але одного дня в його житті знову з’являється старий друг — ведмедик Вінні-Пух.
Разом вони вирушають у чарівну подорож, яка допомагає Крістоферу згадати, що справді важливо: любов, прості радощі, родина та турбота про близьких.
Оцінка IMDb — 7.2.
Нагадаємо, на Великдень 2025 в деяких регіонах України можливі грози.
Також Фокус писав про підбірку детективних серіалів, які можна переглянути на весняних вихідних.