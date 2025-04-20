Не тільки "Кролик Петрик": топ 7 фільмів для перегляду на Великдень 2025 (відео)

Світле свято Великодня — це час родинного тепла, затишку та щирої радості. Після смачної трапези й традиційних обрядів саме час зібратися разом перед екраном і подивитися добрий фільм. Ми підготували для вас добірку теплих, зворушливих і надихаючих стрічок, які створять справжню атмосферу свята.

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Фокус радить топ 7 зворушливих стрічок для перегляду на весняні свята.

"Кролик Петрик"

Цей веселий фільм розповідає про бешкетного кролика Петрика, який разом з друзями намагається захопити город містера Макґрегора. Вдале поєднання гумору, природи й великодньої атмосфери (адже кролик — один із символів свята).

Є й друга частина фільму, яку точно варто переглянути, якщо вам сподобається перша.

Сервіс IMDb дав "Кролику Петрику" 6.6 балів.

Трейлер фільму "Кролик Петрик"

"Маленька міс Щастя"

Історія ексцентричної американської родини, яка разом вирушає в подорож, щоб підтримати найменшу доньку в конкурсі краси. Незвичний, теплий фільм про підтримку, любов і справжні цінності.

Оцінка IMDb — 7.8.

Трейлер фільму "Маленька міс Щастя"

"Коко"

Анімація, фентезі, музика. Це історія хлопчика, який мріє стати музикантом і вирушає у світ мертвих, щоб дізнатися правду про свою сім'ю. Дуже емоційна стрічка про силу родинних зв'язків і пам’ять про предків.

Оцінка IMDb — 8.4.

Трейлер мультфільму "Коко"

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа"

Фентезі, пригоди. Казкова історія про дітей, які потрапляють у чарівний світ, де йде боротьба між добром і злом. Багато хто бачить тут християнську символіку, що добре вписується у великодній контекст.

Оцінка IMDb — 6.9.

Трейлер фільму "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа"

"Паддінгтон"

Весела пригода чарівного ведмедика з Перу, який потрапляє до Лондона. Чудовий фільм для дітей і дорослих. Є і друга, і третя частини, остання з яких вийшла лише на початку 2025 року.

Цікаво, що в перших двох частинах Паддінгтона озвучував президент України Володимир Зеленський, який тоді ще займався акторською карʼєрою.

Оцінка IMDb — 7.3.

Трейлер фільму "Паддінгтон"

"Секрети домашніх тварин"

Легкий та кумедний мультфільм, який точно сподобається всій родині.

Оцінка IMDb — 6.5.

Трейлер мультфільму "Секрети домашніх тварин"

"Крістофер Робін"

Це зворушлива історія про дорослого Крістофера Робіна — хлопчика, який колись проводив дні у чарівному лісі разом з Вінні-Пухом та іншими улюбленими персонажами. З часом Крістофер подорослішав, занурився в роботу, забув про дитячі мрії та майже втратив зв'язок із сім’єю. Але одного дня в його житті знову з’являється старий друг — ведмедик Вінні-Пух.

Разом вони вирушають у чарівну подорож, яка допомагає Крістоферу згадати, що справді важливо: любов, прості радощі, родина та турбота про близьких.

Оцінка IMDb — 7.2.

Трейлер фільму "Крістофер Робін"

Нагадаємо, на Великдень 2025 в деяких регіонах України можливі грози.

Також Фокус писав про підбірку детективних серіалів, які можна переглянути на весняних вихідних.