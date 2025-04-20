Угроза национальной безопасности: королеву красоты депортировали из США (видео)

С 18 по 20 апреля в городе Индио, Калифорния, отгремела вторая часть знаменитого музыкального фестиваля Coachella 2025. Однако бывшая бразильская королева красоты Франсиэлли Орикес, которая направлялась на престижное мероприятие, так и не смогла его посетить. Более того, она попала в крупные неприятности по пути.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Когда Орикес пересаживалась в международном аэропорту О'Хара в Чикаго на рейс в Калифорнию, ее перехватили агенты таможенной и пограничной службы США. В видео, позже опубликованном Франсиэлли в соцсетях, она рассказала, что ее проводили в комнату для повторного досмотра и допроса. Одной из причин, по которой ее выслали, было то, что она несла багаж для друга.

При обыске ее сумочки таможенники нашли четыре таблетки трамала — сильного обезболивающего, которое считается незаконным в Штатах.

"Я не знала. Если бы знала, никогда бы не носила его в своей сумочке", — уверяет автор видео.

О своих приключениях Орикес рассказала в двух частях

Девушка объяснила, что провела пять часов в комнате с другими иностранными путешественниками, которых отвели в сторону, пока агенты ЦРУ осматривали ее смартфон, прежде чем окончательно постановить, что ее туристическая виза будет аннулирована.

"Они утверждали, что меня подозревают в нелегальной работе в Соединенных Штатах, и ​​что я представляю угрозу для страны", — сказала она.

В последний раз США бразильянка посещала в 2024 году с бывшим парнем, и они даже говорили об открытии совместного бизнеса.

Агенты, сказала Орикес, обнаружили сообщения, отправленные во время ее месячного пребывания в Америке, и ее разговоры с компанией относительно статуса ее визы.

"Поэтому мне отказали во въезде в Соединенные Штаты, и моя виза будет аннулирована", — сказала она.

Бразильянка сказала, что ее заперли в холодной камере площадью три квадратных фута на 15 часов и дали только бутылку воды и обед в коробке.

"[Со мной] обращались как с бандитом, полное унижение", – вспоминает девушка.

Затем ее доставили на автомобиле ЦРУ в терминал United Airlines для обратного рейса в Бразилию, и паспорт ей выдали только после приземления самолета.

Модель обратилась в Федеральную полицию Бразилии за советом о том, как решить проблему с депортацией, но ей сказали, что это вне их юрисдикции.

"Поэтому, поскольку по закону у нас нет голоса, я чувствовала себя совершенно незащищенной, уязвимой, очень напуганной и теперь полностью травмированной. Я решила поделиться этим здесь, чтобы вы тоже могли быть осторожны, отправляясь в эту страну, и если можете, даже не пытайтесь", — добавила она.

Теперь Франсиэлли не уверена, что в отдаленном будущем решится на поездку в США.

Представитель таможенной и пограничной службы США сообщил таблоиду, что Орикес отказали во въезде, потому что она не назвала настоящей причины своей поездки в Соединенные Штаты:

"Ей не разрешили въехать на основании заявлений, сделанных во время интервью, которые не соответствовали цели ее визы/заявленной цели посещения США. По этой причине ей было отказано во въезде в США, и она была депортирована".

В комментариях мнения пользователей на историю разделились. Многие напомнили ей, как она радовалась победе Дональда Трампа на выборах, который теперь ужесточил имиграционную политику.

Франсиэлли – "Мисс Бразилия Бизнес 2017", "Мисс Азиатско-Тихоокеанский регион 2017" и "Мисс Панамериканский Интер 2018". Она работает моделью.

Франсиэлли трижды выигрывала конкурсы красоты

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