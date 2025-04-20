Загроза національній безпеці: королеву краси депортували зі США (відео)

З 18 по 20 квітня в місті Індіо, Каліфорнія, відгриміла друга частина знаменитого музичного фестивалю Coachella 2025. Однак колишня бразильська королева краси Франсіеллі Орікес, яка прямувала на престижний захід, так і не змогла його відвідати. Ба більше, вона потрапила у великі неприємності дорогою.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Коли Орікес пересідала в міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго на рейс до Каліфорнії, її перехопили агенти митної та прикордонної служби США. У відео, пізніше опублікованому Франсіеллі в соцмережах, вона розповіла, що її проводили в кімнату для повторного огляду і допиту. Однією з причин, через яку її вислали, було те, що вона несла багаж для друга.

Під час обшуку її сумочки митники знайшли чотири пігулки трамалу — сильного знеболювального, яке вважається незаконним у Штатах.

"Я не знала. Якби знала, ніколи б не носила його у своїй сумочці", — запевняє авторка відео.

Про свої пригоди Орікес розповіла у двох частинах

Дівчина пояснила, що провела п'ять годин у кімнаті з іншими іноземними мандрівниками, яких відвели вбік, поки агенти ЦРУ оглядали її смартфон, перш ніж остаточно ухвалити, що її туристична віза буде анульована.

"Вони стверджували, що мене підозрюють у нелегальній роботі в Сполучених Штатах, і що я становлю загрозу для країни", — сказала вона.

Востаннє США бразилійка відвідувала 2024 року з колишнім хлопцем, і вони навіть говорили про відкриття спільного бізнесу.

Агенти, сказала Орікес, виявили повідомлення, надіслані під час її місячного перебування в Америці, та її розмови з компанією щодо статусу її візи.

"Тому мені відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів, і моя віза буде анульована", — сказала вона.

Бразилійка сказала, що її замкнули в холодній камері площею три квадратні фути на 15 годин і дали тільки пляшку води та обід у коробці.

"[Зі мною] поводилися як із бандитом, повне приниження", — згадує дівчина.

Потім її доставили на автомобілі ЦРУ в термінал United Airlines для зворотного рейсу до Бразилії, і паспорт їй видали тільки після приземлення літака.

Модель звернулася до Федеральної поліції Бразилії за порадою про те, як вирішити проблему з депортацією, але їй сказали, що це поза їхньою юрисдикцією.

"Тому, оскільки за законом у нас немає голосу, я почувалася абсолютно незахищеною, вразливою, дуже наляканою і тепер повністю травмованою. Я вирішила поділитися цим тут, щоб ви теж могли бути обережними, вирушаючи в цю країну, і якщо можете, навіть не намагайтеся", — додала вона.

Тепер Франсіеллі не впевнена, що у віддаленому майбутньому зважиться на поїздку до США.

Представник митної та прикордонної служби США повідомив таблоїду, що Орікес відмовили у в'їзді, тому що вона не назвала справжню причину своєї поїздки до Сполучених Штатів:

"Їй не дозволили в'їхати на підставі заяв, зроблених під час інтерв'ю, які не відповідали меті її візи/заявленій меті відвідування США. З цієї причини їй було відмовлено у в'їзді до США, і вона була депортована".

У коментарях думки користувачів на історію розділилися. Багато хто нагадав їй, як вона раділа перемозі Дональда Трампа на виборах, який тепер посилив імміграційну політику.

Франсіеллі — "Міс Бразилія Бізнес 2017", "Міс Азіатсько-Тихоокеанський регіон 2017" і "Міс Панамериканський Інтер 2018". Вона працює моделлю.

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