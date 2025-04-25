"Зачем она здесь?" У Блейк Лайвли появился новый враг

37-летняя американская актриса Блейк Лайвли подверглась жесткой критике на красной дорожке на гала-вечере TIME100 со стороны 54-летней консервативной журналистки Мегин Келли.

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Последняя считает, что знаменитость напрасно включили в список самых влиятельных людей издания, пишет Daily Mail.

Во время беседы с журналистом таблоида Келли заявила, что появление Лайвли на мероприятии – "нелепая шутка", и актриса не должна быть здесь.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на гала-вечере TIME100 Фото: Getty

Ссора на красной дорожке разразилась на фоне нового иска, поданного в рамках судебной тяжбы Блейк Лайвли и Джастина Бальдони. Журналистка обвинила Лайвли в "подтасовке обвинений Me Too", чтобы засудить своего коллегу по фильму "Все закончится на нас" за сексуальные домогательства, которые он отрицает.

Бальдони позже продолжил, начав иск о клевете на $400 миллионов против Лайвли, ее публициста и ее мужа Райана Рейнольдса, которые все также отрицали, а также подал иск о клевете на $250 миллионов против New York Times за то, что они сообщили о ее обвинениях.

Мегин Келли Фото: Getty

"Я думаю, [Блейк] запустила фальшивое обвинение Me Too против [Джастина], и она пожалела об этом, потому что практически все ее обвинения развалились. Так что для нее честь за то, что она сделала это, пытаясь разрушить человека из-за ничего, — это скандал", – подчеркнула Мегин.

Эта тема хорошо знакома Келли, поскольку она в свое время рассказала следователям, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего бывшего руководителя Fox News Роджера Эйлса. Ее опыт и опыт других известных женщин-ведущих и репортеров Fox были позже показаны в фильме 2019 года "Скандал", где Шарлиз Терон сыграла Мегин.

Пока Блейк развлекалась со звездами на гала-вечере TIME100, судебная тяжба Джастина Бальдони с ней приняла новый оборот, когда адвокаты его продюсерской компании Wayfarer и его публицист Дженнифер Абель подали 14 новых исков против его бывшего публициста Стефани Джонс, находящейся в тяжелом положении.

Они обвинили Джонс в нарушении Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, нарушении контракта, клевете и мошенничестве против Абель.

В исках обвиняется Джонс, бывшая начальница Абель, в том, что она шпионила за мобильным телефоном компании Абель, чтобы читать ее личные сообщения вплоть до января этого года, а затем, как утверждается, сговорилась с Лайвли создать повестку для "фиктивного иска", который скрыл бы факт утечки сообщений.

Ранее Фокус писал, что ведущая кулинарного шоу внезапно вступилась за Бальдони в войне с Лайвли.