"Навіщо вона тут?" У Блейк Лайвлі з'явився новий ворог

37-річна американська актриса Блейк Лайвлі зазнала жорсткої критики на червоній доріжці на гала-вечорі TIME100 з боку 54-річної консервативної журналістки Мегін Келлі.

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Остання вважає, що знаменитість марно включили до списку найвпливовіших людей видання, пише Daily Mail.

Під час бесіди з журналістом таблоїду Келлі заявила, що поява Лайвлі на заході — "безглуздий жарт", і акторка не повинна бути тут.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс на гала-вечорі TIME100 Фото: Getty

Сварка на червоній доріжці вибухнула на тлі нового позову, поданого в межах судової тяганини Блейк Лайвлі і Джастіна Бальдоні. Журналістка звинуватила Лайвлі в "підтасовуванні звинувачень Me Too", щоб засудити свого колегу по фільму "Все закінчиться на нас" за сексуальні домагання, які він заперечує.

Бальдоні пізніше продовжив, розпочавши позов про наклеп на $400 мільйонів проти Лайвлі, її публіциста та її чоловіка Раяна Рейнольдса, які все також заперечували, а також подав позов про наклеп на $250 мільйонів проти New York Times за те, що вони повідомили про її звинувачення.

Мегін Келлі Фото: Getty

"Я думаю, [Блейк] запустила фальшиве звинувачення Me Too проти [Джастіна], і вона пошкодувала про це, тому що практично всі її звинувачення розвалилися. Тож для неї честь за те, що вона зробила це, намагаючись зруйнувати людину через нічого, — це скандал", — підкреслила Мегін.

Ця тема добре знайома Келлі, оскільки вона свого часу розповіла слідчим, що зазнавала сексуальних домагань з боку свого колишнього керівника Fox News Роджера Ейлса. Її досвід і досвід інших відомих жінок-ведучих і репортерів Fox були пізніше показані у фільмі 2019 року "Скандал", де Шарліз Терон зіграла Мегін.

Поки Блейк розважалася із зірками на гала-вечорі TIME100, судова тяганина Джастіна Бальдоні з нею набула нового оберту, коли адвокати його продюсерської компанії Wayfarer і його публіцистка Дженніфер Абель подали 14 нових позовів проти його колишньої публіцистки Стефані Джонс, яка перебуває у тяжкому становищі.

Вони звинуватили Джонс у порушенні Закону про комп'ютерне шахрайство і зловживання, порушенні контракту, наклепі та шахрайстві проти Абель.

У позовах звинувачується Джонс, колишня начальниця Абель, у тому, що вона шпигувала за мобільним телефоном компанії Абель, щоб читати її особисті повідомлення аж до січня цього року, а потім, як стверджується, змовилася з Лайвлі створити повістку для "фіктивного позову", який приховав би факт витоку повідомлень.

Раніше Фокус писав, що ведуча кулінарного шоу раптово заступилася за Бальдоні у війні з Лайвлі.