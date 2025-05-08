Известный диджей Hazel найден мертвым в своей машине

Тело 44-летнего польского диджея Hazel накануне обнаружили в 14:30 по местному времени в машине на берегу озера в Скенпе, недалеко от города Липно. По словам полиции, молодой мужчина умер "при загадочных обстоятельствах".

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Об этом сообщает TVP3 Bydgoszcz.

Малгожата Малкинска, пресс-секретарь полиции в Липно, подтвердила смерть музыканта и заявила, что сейчас проводится расследование всех обстоятельств трагедии.

Михал Ожеховски (настоящее имя диджея) был хорошо известен не только в Польше, но и в Европе. Он завоевал множество наград на конкурсах, в том числе на чемпионате Европы среди диджеев в Германии, где выборол титул вице-чемпиона Европы.

DJ Hazel сотрудничал с десятками польских артистов и выступал на сотнях клубных мероприятий. Михал создавал песни и диджейские сеты в ритме техно, электрохауса, прогрессив-хауса, транса, хард-транса и хардстайла. Его сеты часто звучали на реке Брда, в том числе во время "Ster na Bydgoszcz". Покойный владел гостиницей Mihałufka в Скенпе и совладельцем клуба Explosion в Борково Косцельне, который открылся в 2014 году.

DJ Hazel был одним из ведущих диджеев Польши

Его самым большим хитом стала песня "Take a Pill".

DJ Hazel должен был стать одной из звезд на студенческом фестивале этого года — Juwenalia Академии Петркува, который должен был состояться 15 и 16 мая 2025 года.

Коллеги покойного не могут поверить в его смерть.

"DJ Hazel мертв, я не могу в это поверить. Михал был одним из первых, кто не боялся совершенно "неприемлемых" для того времени сочетаний, например, играть "Weź piórkę" с Pawbeats Orchestra на Przystanek Woodstock", – написал польский диджей Pawbeats.

"Михал… диджей Hazel Я не могу в это поверить… почему? Пока, мой друг… Прощай, Легенда! Я запомню тебя на этой фотографии. Соболезнования всей семье", – пишет диджей C-Bool.

"Самая грустная вечеринка в Польше. Умер диджей Hazel, он же Михал Ожеховский. Спасибо за все вечеринки, сыгранные в Лодзи. Мы выражаем соболезнования семье и близким", "Мое сердце разрывается от известия о смерти DJ Hazel – настоящего патриота Польши. Его музыка была потрясающей, полной энергии и страсти. Мои соболезнования его семье и близким. Покойся с миром, Hazel. Твоя музыка никогда не умрет", – комментируют поклонники музыканта.

Невеста покойного опубликовала черно-белое фото и оставила трогательный пост. По ее словам, ее мир разбился на миллионы кусочков, и она не знает, как будет теперь жить без него.

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