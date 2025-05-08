Відомий діджей Hazel знайдений мертвим у своїй машині

Тіло 44-річного польського діджея Hazel напередодні виявили о 14:30 за місцевим часом у машині на березі озера в Скенпі, недалеко від міста Липно. За словами поліції, молодий чоловік помер "за загадкових обставин".

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Про це повідомляє TVP3 Bydgoszcz.

Малгожата Малкінска, прессекретарка поліції в Липно, підтвердила смерть музиканта і заявила, що наразі проводиться розслідування всіх обставин трагедії.

Міхал Ожеховскі (справжнє ім'я діджея) був добре відомий не тільки в Польщі, а й у Європі. Він завоював безліч нагород на конкурсах, зокрема на чемпіонаті Європи серед діджеїв у Німеччині, де виборов титул віце-чемпіона Європи.

DJ Hazel співпрацював із десятками польських артистів і виступав на сотнях клубних заходів. Міхал створював пісні та діджейські сети в ритмі техно, електрохаусу, прогресив-хаусу, трансу, хард-трансу і хардстайлу. Його сети часто звучали на річці Брда, зокрема під час "Ster na Bydgoszcz". Покійний володів готелем Mihałufka у Скенпі та співвласником клубу Explosion у Борковому Косцельні, який відкрився 2014 року.

DJ Hazel був одним із провідних діджеїв Польщі

Його найбільшим хітом стала пісня "Take a Pill".

DJ Hazel мав стати однією із зірок на цьогорічному студентському фестивалі — Juwenalia Академії Петркува, який мав відбутися 15 і 16 травня 2025 року.

Колеги покійного не можуть повірити в його смерть.

"DJ Hazel мертвий, я не можу в це повірити. Міхал був одним із перших, хто не боявся абсолютно "неприйнятних" для того часу поєднань, наприклад, грати "Weź piórkę" з Pawbeats Orchestra на Przystanek Woodstock", — написав польський діджей Pawbeats.

"Міхал... діджей Hazel Я не можу в це повірити... чому? Бувай, мій друже... Прощавай, Легендо! Я запам'ятаю тебе на цій фотографії. Співчуття всій родині", — пише діджей C-Bool.

"Найсумніша вечірка в Польщі. Помер діджей Hazel, він же Міхал Ожеховський. Дякую за всі вечірки, зіграні в Лодзі. Ми висловлюємо співчуття родині та близьким", "Моє серце розривається від звістки про смерть DJ Hazel — справжнього патріота Польщі. Його музика була приголомшливою, сповненою енергії та пристрасті. Мої співчуття його родині та близьким. Спочивай з миром, Hazel. Твоя музика ніколи не помре", — коментують шанувальники музиканта.

Наречена покійного опублікувала чорно-біле фото і залишила зворушливий пост. За її словами, її світ розбився на мільйони шматочків, і вона не знає, як буде тепер жити без нього.

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