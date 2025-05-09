Непримиримые разногласия: в Голливуде стало на одного холостяка больше

47-летний американский актер Шон Мюррей, известный по роли старшего агента Тимоти Макги в сериале "Морская полиция: Спецотдел", официально развелся с женой Кэрри Джеймс после 18 лет брака и рождения двоих детей.

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Об этом сообщает People.

В прошлом году Кэрри подала на развод с актером и указала дату их расставания как 18 марта 2024 года. В качестве причины она указала "непримиримые разногласия". В судебных документах Джеймс просила суд о единоличной физической и совместной юридической опеке над их детьми. Кроме того, Кэрри потребовала супружеской поддержки и оплаты бывшим мужем гонораров ее адвокатам.

Вскоре после этого Шон подал документы в ответ и попросил суд о совместной физической и юридической опеке над их двумя детьми. Он также настаивал на том, чтобы Кэрри сама платила своим адвокатам.

Бывшая пара разделит свои пенсионные планы и пенсионные счета, в то время как другие детали окончательного урегулирования будут происходить вне суда. Такие темы, как алименты на детей и супругов, опека, а также раздел имущества, рассмотрят в частном порядке.

Шон Мюррей с уже бывшей женой Кэрри Фото: Getty Images

Шон и Кэрри приняли решение не разглашать соглашение по этим вопросам с Высшим судом, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения соблюдения любого положения судебных решений.

Мюррей и Джеймс познакомились в 2004 году на вечеринке по случаю Хэллоуина. Через год актер сделал возлюбленной предложение.

У пары двое детей – Кейтлин (18 лет) и Ривер (15 лет).

Семейный дом Шона Мюррея

Мюррей начал свою профессиональную актерскую карьеру в 90-х годах и появлялся в таких проектах, как "Прикосновение ангела", "Бостонская школа" и "Военно-юридическая служба". В 1993 году он сыграл роль Тэккери Бинкса в фильме "Фокус-покус", где также снимались Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Наджими, Омри Кац и Тора Бирч.

С 2003 года Шон играет персонажа Тимоти Макги в сериале "Морская полиция: Спецотдел". Финал 22-го сезона вышел в эфир 5 мая этого года.

Предстоящий 23-й сезон популярного шоу CBS также находится в разработке, и Мюррей должен вернуться к своей роли.

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