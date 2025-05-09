Непримиренні розбіжності: у Голлівуді стало на одного холостяка більше

47-річний американський актор Шон Мюррей, відомий за роллю старшого агента Тімоті Макгі в серіалі "Морська поліція: Спецвідділ", офіційно розлучився з дружиною Керрі Джеймс після 18 років шлюбу і народження двох дітей.

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Про це повідомляє People.

Минулого року Керрі подала на розлучення з актором і вказала дату їхнього розставання як 18 березня 2024 року. Як причину вона вказала "непримиренні розбіжності". У судових документах Джеймс просила суд про одноосібну фізичну і спільну юридичну опіку над їхніми дітьми. Крім того, Керрі зажадала подружньої підтримки та оплати колишнім чоловіком гонорарів її адвокатам.

Незабаром після цього Шон подав документи у відповідь і попросив суд про спільну фізичну та юридичну опіку над їхніми двома дітьми. Він також наполягав на тому, щоб Керрі сама платила своїм адвокатам.

Колишня пара розділить свої пенсійні плани і пенсійні рахунки, тоді як інші деталі остаточного врегулювання відбуватимуться поза судом. Такі теми, як аліменти на дітей і подружжя, опіка, а також поділ майна, розглянуть у приватному порядку.

Шон Мюррей з уже колишньою дружиною Керрі Фото: Getty Images

Шон і Керрі ухвалили рішення не розголошувати угоду з цих питань із Вищим судом, за винятком випадків, коли це необхідно для забезпечення дотримання будь-якого положення судових рішень.

Мюррей і Джеймс познайомилися 2004 року на вечірці з нагоди Геловіна. Через рік актор зробив коханій пропозицію.

У пари двоє дітей — Кейтлін (18 років) і Рівер (15 років).

Сімейний будинок Шона Мюррея

Мюррей почав свою професійну акторську кар'єру в 90-х роках і з'являвся в таких проєктах, як "Дотик янгола", "Бостонська школа" і "Військово-юридична служба". У 1993 році він зіграв роль Теккері Бінкса у фільмі "Фокус-покус", де також знімалися Бетт Мідлер, Сара Джессіка Паркер, Кеті Наджимі, Омрі Кац і Тора Бірч.

З 2003 року Шон грає персонажа Тімоті Макгі в серіалі "Морська поліція: Спецвідділ". Фінал 22-го сезону вийшов в ефір 5 травня цього року.

Майбутній 23-й сезон популярного шоу CBS також перебуває в розробці, і Мюррей має повернутися до своєї ролі.

Раніше Фокус писав, що Андрій Пятов офіційно розлучився з дружиною після 19 років шлюбу.