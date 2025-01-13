Андрій Пятов офіційно розлучилися з дружиною після 19 років шлюбу

Ексворотар збірної України Андрій Пятов офіційно розлучився з дружиною Юлією після 19 років шлюбу. Печерський районний суд Києва затвердив розірвання шлюбу, ініціатором якого стала Юлія. Футболіст також поділився своїми почуттями та причинами розставання через соцмережі.

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Печерський районний суд Києва офіційно розірвав шлюб між відомим ексворотарем збірної України Андрієм Пятовим та його дружиною Юлією. Про це повідомляє видання "Главком", посилаючись на дані судового реєстру.

Ініціатором розлучення стала сама Юлія, яка в жовтні 2024 року подала позов до суду, заявивши, що їхній шлюб уже тривалий час не підтримує сімейних стосунків. Вона вказала, що пара не веде спільного господарства, не має взаємних прав та обов’язків і не має наміру відновлювати відносини.

На судове засідання не з'явилися ані Юлія, ані Андрій Пятов. Спортсмен направив до суду заяву, що погоджується з позовом і не має наміру брати участь у судовому процесі. Суд дійшов висновку, що подальше спільне життя подружжя неможливе, оскільки вони втратили взаємні почуття поваги та любові, а також не підтримують сімейні стосунки.

Андрій та Юлія були разом 19 років і мають чотирьох дітей. Ще в листопаді 2024 року Андрій Пятов на своїй Instagram-сторінці підтвердив, що вони з Юлією розлучаються.

"Так, це правда! Ми розлучаємося. Ми завжди щиро ділилися нашим щастям, тому вважаю за потрібне бути чесними й у важкі моменти. Перше, що хочу сказати: я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися одне в одного ще до футбольних успіхів. Абсолютно всі досягнення Пятова — це досягнення МИ, а не я. Без її підтримки, без її віри в мене, без її любові та терпіння не було б нічого. Наша прекрасна родина, наша радість батьківства – все це завдяки їй", – написав футболіст.

Андрій також зізнався, що причиною розлучення стали його власні помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала йому багато шансів і прощала, але він не зміг виправдати її сподівань. Він подякував дружині за створену родину і за те, що завжди підтримувала його.

"Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне", – додав Пятов.

Футболіст також наголосив на важливості підтримки дітей у цей важкий період: "Тепер головне – це наші діти. Я буду любити та підтримувати свою сім’ю, скільки житиму на цьому світі".

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома українська акторка оголосила про розлучення після 10 років стосунків.

Крім цього, Фокус писав, що Василь Вірастюк після 17 років шлюбу офіційно розлучився з другою дружиною.