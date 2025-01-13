Андрей Пятов официально развелись с женой после 19 лет брака

Экс-вратарь сборной Украины Андрей Пятов официально развелся с женой Юлией после 19 лет брака. Печерский районный суд Киева утвердил расторжение брака, инициатором которого стала Юлия. Футболист также поделился своими чувствами и причинами расставания через соцсети.

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Печерский районный суд Киева официально расторг брак между известным экс-вратарем сборной Украины Андреем Пятовым и его женой Юлией. Об этом сообщает издание "Главком", ссылаясь на данные судебного реестра.

Инициатором развода стала сама Юлия, которая в октябре 2024 года подала иск в суд, заявив, что их брак уже длительное время не поддерживает семейных отношений. Она указала, что пара не ведет совместного хозяйства, не имеет взаимных прав и обязанностей и не намерена восстанавливать отношения.

На судебное заседание не явились ни Юлия, ни Андрей Пятов. Спортсмен направил в суд заявление, что соглашается с иском и не намерен участвовать в судебном процессе. Суд пришел к выводу, что дальнейшая совместная жизнь супругов невозможна, поскольку они потеряли взаимные чувства уважения и любви, а также не поддерживают семейные отношения.

Андрей и Юлия были вместе 19 лет и имеют четверых детей. Еще в ноябре 2024 года Андрей Пятов на своей Instagram-странице подтвердил, что они с Юлией разводятся.

"Да, это правда! Мы с расстаемся. Мы всегда искренне делились нашим счастьем, поэтому считаю нужным быть честными и в трудные моменты. Первое, что хочу сказать: я бесконечно благодарен Юлии за эти годы вместе. Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Абсолютно все достижения Пятова — это достижения МЫ, а не я. Без ее поддержки, без ее веры в меня, без ее любви и терпения не было бы ничего. Наша прекрасная семья, наша радость отцовства — все это благодаря ей", — написал футболист.

Андрей также признался, что причиной развода стали его собственные ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала ему много шансов и прощала, но он не смог оправдать ее надежд. Он поблагодарил жену за созданную семью и за то, что всегда поддерживала его.

"Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это ее решение абсолютно логично", — добавил Пятов.

Футболист также отметил важность поддержки детей в этот трудный период: "Теперь главное — это наши дети. Я буду любить и поддерживать свою семью, сколько буду жить на этом свете".

Напомним, ранее мы писали, что известная украинская актриса объявила о разводе после 10 лет отношений.

Кроме этого, Фокус писал, что Василий Вирастюк после 17 лет брака официально развелся со второй женой.