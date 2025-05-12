Называет "гадюкой": Виктория Бекхэм серьезно поссорилась с невесткой Николой Пельтц, — СМИ
Слухи о ссоре Виктории Бекхэм и Николы Пельтц подогрелись свежими рассказами инсайдеров. Сообщается, что в звездной семье произошел серьезный раскол.
Об этом пишет Daily Mail.
В частности, это стало очевидным после того, как Бруклин Бекхэм проигнорировал 50-летний юбилей отца Дэвида, хотя находился в то время в Лондоне.
Сейчас же инсайдер раскрыл подробности их недоразумений в семье. Причина кроется в конфликте Виктории Бекхэм с женой старшего сына, американской актрисой Николой Пельтц. Источник утверждает, что невестка — изрядно похожа на мать Бруклина. Никола — сильная женщина и хочет создать собственный семейный бренд, а для этого нужно, чтобы муж отдалился от родителей, братьев и сестры. Между тем сама Виктория Бекхэм близким друзьями якобы говорит, что из-за этого чувствует себя преданной, и называет Николу "гадюкой".
Это несмотря на длительный период, когда все стороны пытались уладить ситуацию после напряженности, которая возникла во время планирования свадьбы Николы и Бруклина в 2022 году.
Конфликт сводится к борьбе за благосклонность Бруклина между его женой — которая, по мнению тех, кто знает, является "боссом" в отношениях — и его матерью.
"Это ситуация поглощения, и все дело в отношениях между Викторией Бекхэм и Николой. В некотором смысле Бруклин женился со своей матерью на Николе", — считает инсайдер.
Другой источник попытался преуменьшить разногласия, отметив: "Это семейная история, и она не является необычной. Нечего добавить".
Сейчас никто не думает, что примирение возможно в ближайшем будущем.
Тем временем давний друг клана Бекхэм рассказал: "Дэвид был большим миротворцем в семье и пытался исправить ситуацию, но сейчас он это бросил. Такое ощущение, что она [Никола] изолировала его от всех".
Инсайдер добавил, что Виктория не главная в доме Бекхэмов, а все вращается вокруг Дэвида.
Более того, Никола смеялась над возрастом свекрови, которой исполнился 51 год.
Актриса вроде бы говорила: "Когда мне исполнится 50" или "Боже мой, я постоянно забываю, что ты была в 1980-х".
"Никола считает, что Бруклину нужно повзрослеть и двигаться дальше. Ей не нравится, когда он, кажется, пытается подражать своему папе своими татуировками, похожей одеждой и прической, поэтому он вроде бы изменил свой облик", — рассказывает инсайдер.
А другие источники говорят, что Бруклином не руководит жена. Они вроде бы действительно глубоко и искренне влюблены.
Напомним, 17 апреля Виктории Бекхэм исполнился 51 год. Дэвид Бекхэм публично обратился к жене по случаю праздника.
Также Фокус писал о том, что нидерландская экс-модель и тренер по йоге Ребекка Лус прокомментировала слухи о ее романе с Дэвидом Бекхэмом в начале 2000-х. Она утверждает, что никогда о врала об отношениях с мужем Виктории Бекхэм.